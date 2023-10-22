بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي.. افتتاح النسخة الرابعة من الألعاب البارا آسيوية

وخلال دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي أقيمت في الفترة الماضية، تم تجهيز المركز الإعلامي في وسط مدينة هوانغتشو الذي سيستمرّ في تقديم خدماته للإعلاميين حتى نهاية الدورة البارالمبية في الـ28 من أكتوبر الجاري، ويقدم خدماته بمختلف اللغات، إضافة إلى قاعات المؤتمرات الصحفية، والبث المباشر للمنافسات، والخدمات اللوجيستية للإعلاميين، وتفصيل كامل لجمع الملاعب والصالات الخاصة بالمنافسات والتدريبات للمنتخبات المشاركة وتوقيتها.