بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي.. افتتاح النسخة الرابعة من الألعاب البارا آسيوية

افتتح نائبُ رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنغ" رسميًّا، اليوم الأحد؛ دورةَ الألعاب البارا آسيوية الرابعة "هانغتشو 2022"، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، حتى الـ28 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي يمثّلون 45 دولة آسيوية.
وأقيم حفل الافتتاح على ملعب "بيج لوتوس" الأولمبي في مدينة هانغتشو، بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك بالدورة، عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ورؤساء الوفود الآسيوية المشاركة.
وانطلق حفل الافتتاح الذي حمل عنوان "القلوب تلتقي والأحلام تتعلق"، بدخول علم الدولة المنظمة، ثم عرض مرئي عن مدينة هانغتشو لتنطلق بعد ذلك مسيرة الدول المشاركة.
وتخلّل الحفلَ كلماتٌ لرئيس اللجنة المنظمة للدورة رئيس الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة، ولرئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ليعلن بعدها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن افتتاح دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة، وسط إطلاق الألعاب النارية الرقمية، ثم توالت فقرات الحفل التي تضمّنت دخول علم اللجنة البارالمبية الآسيوية، وأداء القسم من الرياضيين والحكام، وإيقاد شعلة الدورة في البرج الرئيسي بالملعب.
حمل العلم السعودي خلال مسيرة البعثة السعودية في طابور العرض، لاعبة منتخب كرة الطاولة مريم المريسل، التي عبرت عن اعتزازها وسعادتها وفخرها برفع العلم، متمنيةً أن توفق مع زملائها في المنتخبات السعودية المشاركة بالدورة في مواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية السعودية.
تُعدُّ دورة هانغتشو 2022 النسخة الرابعة في الدورات البارا آسيوية، وهي الأكبر في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية، من خلال مشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك السعودية فيها بـ26 لاعبًا ولاعبة في 5 رياضات؛ هي "ألعاب القوى – كرة الهدف – التايكوندو – رفع الأثقال – كرة الطاولة".
يستهلّ المنتخب السعودي لكرة الهدف مشاركتَه في منافسات الدورة بمواجهة المنتخب الأردني عند الـ"45 : 2" من مساء غد الاثنين بتوقيت الصين على صالة الألعاب الرياضية في هوانغتشو لحساب المجموعة الأولى التي تضمّ إلى جانبهما منتخبَي: الصين، وكوريا الجنوبية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: العراق، وقطر، واليابان، وإيران.
يدشن الثنائي راضي الحارثي "تصنيف F51"، وعلي النخلي "تصنيف T37"، مشاركة القوى السعودية في الدورة، بالمنافسة على الذهب؛ حيث يسعى الحارثي لانتزاع ذهبية رمي الصولجان، في النهائي الذي سيقام عند الـ9 صباحًا بتوقيت الصين، كما سيشارك عند الـ"52 : 4" مساءً في نهائي رمي القرص.
فيما يخوض العدّاء "علي النخلي" نهائي سباق "400"م عند الـ"24 : 3" مساءً، في المنافسات التي ستقام على ملعب ومضمار مركز هوانغ لونغ الرياضي بهانغتشو.
ويشارك أخضر القوى في الدورة بـ"12" لاعبًا ولاعبة يخوضون 22 منافسة على مدار 6 أيام.
وفي منافسات كرة الطاولة تلتقي لاعبة الأخضر مريم المريسل بنظيرتها الصينية "ليو جونغ" عند الـ"50: 10" صباحًا في منافسات الفردي، التي يواجه فيها كذلك زميلها مناحي بن لبدة، نظيره الكوري الجنوبي بارك جين شول عند الـ"30 : 4" مساءً في صالة كانال للألعاب الرياضية بهانغتشو.
تبدأ مشاركة منتخب رفع الأثقال بالدورة من خلال منافسة وحيدة غدًا في وزن 49 كجم، عن طريق الرباع عدنان نور سعيد، وذلك عند الـ11 صباحًا في صالة XSC للألعاب الرياضية بهانغتشو.
سجل أكثر من 1500 إعلامي وإعلامية "300 منهم مصورون" طلباتهم لتغطية دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الـ4 "هوانغتشو 2022"، التي تستضيفها مدينة هوانغتشو الصينية.
وخلال دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي أقيمت في الفترة الماضية، تم تجهيز المركز الإعلامي في وسط مدينة هوانغتشو الذي سيستمرّ في تقديم خدماته للإعلاميين حتى نهاية الدورة البارالمبية في الـ28 من أكتوبر الجاري، ويقدم خدماته بمختلف اللغات، إضافة إلى قاعات المؤتمرات الصحفية، والبث المباشر للمنافسات، والخدمات اللوجيستية للإعلاميين، وتفصيل كامل لجمع الملاعب والصالات الخاصة بالمنافسات والتدريبات للمنتخبات المشاركة وتوقيتها.
وسيتمكّن الإعلاميون من متابعة المنافسات من خلال البث المباشر الذي سيتوفر عبر شاشات ضخمة تنقل الحدث مباشرة، إلى جانب توفير أجهزة حاسب، وخدمات الدعم الفني لمواجهة أي مسائل تقنية، وتوفير الحلول لها على الفور، وكذلك المتعلقة بكاميرات المصورين.
تمّ افتتاح قرية الألعاب الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة رسميًّا، في الـ16 من أكتوبر، بعد إغلاقها إثر استضافتها للرياضيين في الألعاب الآسيوية الـ19 لتكون مهيّأة وجاهزة الآن لاستقبال الرياضيين ذوي الإعاقة.
وتغطي القرية مساحة 325 ألف متر مربع، وستوفر 3446 غرفة للوفود خلال الدورة، وتم إجراء العديد من التعديلات على مرافقها لتكون مهيّأة للرياضيين؛ حيث تمّ رصف الطرق بالعلامات البارزة ووضع إرشادات بطريقة برايل، إضافة إلى توفيرها أكثر من 30 مركبة خدمات النقل على مدار الساعة، ووضع منحدرات مطاطية لوصول الكراسي المتحركة إلى الغرف، كما تم وضع شرائط واقية في زوايا الجدران.