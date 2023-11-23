ما بين تصريحات "اللذيذ" و"الحائلي".. هنا القصة الكاملة لأسباب فشل انتقال "صلاح" للاتحاد

أثار الظهور التلفزيوني لسعد اللذيذ، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والرئيس التنفيذي المكلف، في برنامج كورة الذي يقدمه الإعلامي تركي العجمة على قناة روتانا خليجية، جدلاً واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، بعد أن تحدث عن صفقات الهلال والاتحاد والنصر، وعن ميزانية الأندية والرابطة.

وتفصيلاً، قال "اللذيذ" في تصريحاته: إن نادي النصر هو النادي الوحيد الذي فاوض كريستيانو رونالدو، وإن الهلال لم يفاوضه، مشددًا على أنه لن يتم تعويض الهلال بنجم آخر بدلاً من نيمار، الذي تعرض إلى الإصابة، وأن الرابطة لا تتدخل في صفقات الأندية.

وأضاف "اللذيذ" أن نادي الاتحاد وقع مع خمس صفقات جديدة، وأنه لا توجد ميزانية حاليًا، وأن الرابطة ستدعم العميد في الموسمين المقبلين، مشددًا على أن الهلال والنصر لن يستطيعا التعاقد خلال الموسمين المقبلين، وأن معلومات الميزانية سرية، وأن الانتقالات الشتوية القادمة في السعودية، ستكون على نطاق محدود للغاية؛ نظرًا للميزانية المرصودة للأندية، وصعوبة تخلي الفرق العالمية، عن أبرز نجومهم.

وشدد "اللذيذ" على تواصل عدد كبير من اللاعبين العالميين، مع القائمين عن الرياضة السعودية؛ لطلب الانضمام إلى دوري روشن للمحترفين، في الفترة القادمة؛ قائلاً: "بعض الأسماء التي رفضت القدوم في صيف العام الحالي، غيرت رأيها الآن".

ومن جانب آخر، حمل "أنمار الحائلي"، رئيس مؤسسة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، سعد اللذيذ ؛ مسؤولية عدم تحقيق مطالب العميد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال "الحائلي" في تصريحات تلفزيونية وصحفية: "أنا عندما أرى النصر استقطب لابورت في الدفاع والهلال تعاقد مع كوليبالي، فإنني أطالب بالمستوى نفسه من الصفقات، لكن هناك برنامج وميزانية محدودة، ونحن في الاتحاد عملنا وفقًا للميزانية المحددة لنا، الأمور واضحة للجميع، الثلاثة أندية الأخرى حصلت على ثمانية لاعبين، والاتحاد حصل على أربعة فقط ، وجهوا أسئلتكم للقائمين على برنامج الاستقطاب، كان لدينا مطالب كثيرة لم تتحقق".

وأكمل: ليس لدينا لاعبون قدامى برواتب فلكية، وحققوا معنا بطولات، أي أن سيرتهم الذاتية تمكنهم من الانتقال، لكن في الوقت نفسه لايمكنني التفريط في لاعب دون تعويضه بآخر، هل تتوقع أنه إذا عرض عليّ مبابي سأرفض؟!".

وفجر "الحائلي" المفاجأة عندما قال: "التزمنا الصمت الفترة الماضية، لكن إذا كان الحديث بشفافية كما تحدث سعد اللذيذ عبر برنامج كورة وهو أخ عزيز وساعدنا كثيرًا، وكنا نتمنى الكشف عن مطالبنا وماذا حدث في الأسبوع الأخير من الميركاتو بشأن مفاوضاتنا مع محمد صلاح ومفاوضات (ماركينيوس) و(جوندوجان) و(دي بروينه) و(راموس)، كلها كانت طلباتنا، لكن لم يتم التعاقد معهم!".

واستطرد: "مفاوضات الاتحاد مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح كانت مستمرة، عن طريق برنامج الاستقطابات، وتم إخبارنا في آخر المفاوضات لا توجد ميزانية تغطي لاستقطاب صلاح ولذلك فشلت الصفقة".

وأضاف: طالبت سعد اللذيذ بأن يمنحني في الصيف الماضي ميزانية كاملة، ولا تعطني السنة المقبلة أي دعم، كما هو الحال بالنسبة للهلال والنصر، فقد قال لي إنهما لن يستطيعا التعاقد مع لاعبين جدد في السنوات المقبلة، حتى سألته عن ميزانية الأندية الأخرى فرد (هذه معلومات سرية!)".

وأوضح : "إذا كان يتحدث بشفافية فكان يجب منح الجميع الميزانية نفسها، لكن هذا لم يحدث، طالبنا بثمانية لاعبين فقالوا (لا توجد ميزانية)، ولدي المزيد من التفاصيل بالأدلة يمكنني الكشف عنها، إذا ما أراد ذلك سعد اللذيذ، يقولون إننا أنهينا ميزانيتنا على بنزيما وكانتي؟، إذًا كم تكلفت صفقة رونالدو؟ وكذلك صفقة نيمار ورياض محرز؟، الوكالات كانت تصرح بكل الأرقام، وإذا كان الاتحاد تعدى ميزانية الأندية الأخرى في الاستقطابات فاتحدى من يمكن أن يثبت ذلك".