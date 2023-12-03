دورة الألعاب السعودية 2023: "باعشن" و"الصبان" يتوجان أبطال المبارزة.. والنصر والشباب في نهائي صالات السيدات

تختتم غداً الاثنين منافسات الكاراتيه التي تقام في جامعة الملك سعود، حيث ستقام اليوم نهائيات أوزان تحت 60 كجم، وتحت 67 كجم، وتحت 75 كجم، وتحت 84 كجم، وفوق 84 كجم للرجال، ونهائي الوزن المفتوح للسيدات.

وفي فئة الشباب، تقام نهائيات أوزان تحت 55 كجم، وتحت 61 كجم، وتحت 68 كجم، تحت 76 كجم، ومنافسات الوزن المفتوح للسيدات فئة الشباب.