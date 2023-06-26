رياضة
48 ساعة تفصل حكيم زياش عن التوقيع للنصر
كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن توصل إدارة النصر إلى اتفاق مع المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وقال الصحفي الذى يعمل فى "CBS Sports" إن زياش اتفق مع النصر للانضمام إليه مقابل نحو 10 ملايين يورو.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر تويتر أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من كل شيء، لانتقال حكيم زياش إلى النصر خلال الـ48 ساعة القادمة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن وزارة الرياضة السعودية ستتفاوض مع اللاعب الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2025، لتسهيل إتمام الصفقة .
ويلعب حكيم زياش البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من نادي أياكس الهولندي، الذي لعب له لمدة 4 سنوات .