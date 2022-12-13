للدفاع عن لقبه.. "هارولد فارنر الثالث" يعود لبطولة السعودية للقولف

وتابع: "لا شك أن كل ذكرياتي في المملكة العربية السعودية إيجابية جدًّا، وخصوصًا لأنني حملت اللقب هناك، ولكن هذا ليس السبب الوحيد، بل كل شيء رائع هناك، ملعب رويال جرينز رائع جدًّا وحسن الضيافة والفعالية بشكل عام تعد من أفضل البطولات في العالم؛ لذلك أتطلّع للعودة مجددًا عن قريب، إنه شرف كبير لي الانضمام لأسماء كبيرة مثل داستن جونسون وغرايم ماكدويل بالفوز بهذه البطولة".