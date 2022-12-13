للدفاع عن لقبه.. "هارولد فارنر الثالث" يعود لبطولة السعودية للقولف

قال نجم الجولف الأمريكي هارولد فارنر الثالث إنه يسعى للدفاع عن لقب البطولة السعودية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية المقامة بتاريخ 2 إلى 5 فبراير من العام المقبل.
ويعود بطل النسخة السابقة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على أمل الحفاظ على لقبه الذي شهد أول انتصار احترافي في مسيرته المهنية، الذي يعدّ نقطة بداية لعام تاريخي مليء بالإنجازات في مختلف البطولات العالمية.
ويطمح فارنر الثالث بالبناء على الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في النسخة الماضية وتكرار فوزه في الحدث الافتتاحي لموسم الجولة الآسيوية الجديد 2023.
ذكرياتي في السعودية إيجابية
وعلّق فارنر الثالث على مشاركته، قائلًا: "كلما فكّرت في الضربة الأخيرة تعود لي العديد من الذكريات المذهلة التي ستبقى خالدة للأبد، كما قلت عند لحظة الفوز والتتويج: إنها لحظات وبطولات مثل هذه التي تجعلك متحمّسًا للعب والمنافسة على أعلى مستوى، فوز العام الماضي كان لحظة عظيمة بالنسبة لي ولمسيرتي المهنية".
وأكمل فارنر الثالث: "ولكن هذا يعد في الماضي، بلا شك مما زلت أحتفظ بالكأس في منزلي، لكن هذا يعد إنجاز 2022، والآن حان الوقت للتركيز على تكراره بأفضل طريقة ممكنة في عام 2023، وقد تكون إقامة البطولة بوقت مبكّر من الموسم لصالحي؛ لأنه قد يمنحني الثقة لتحقيق إنجازات أكبر هذا العام".
وتابع: "لا شك أن كل ذكرياتي في المملكة العربية السعودية إيجابية جدًّا، وخصوصًا لأنني حملت اللقب هناك، ولكن هذا ليس السبب الوحيد، بل كل شيء رائع هناك، ملعب رويال جرينز رائع جدًّا وحسن الضيافة والفعالية بشكل عام تعد من أفضل البطولات في العالم؛ لذلك أتطلّع للعودة مجددًا عن قريب، إنه شرف كبير لي الانضمام لأسماء كبيرة مثل داستن جونسون وغرايم ماكدويل بالفوز بهذه البطولة".
الأقوى في تاريخ البطولة
من جانبه قال ماجد السرور الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف: "كانت نسخة 2022 من بطولة السعودية الدولية الأقوى في تاريخ البطولة، لكننا ما زلنا نعد في السنوات التكوينية لرؤيتنا للعبة الجولف في المملكة، إنه لأمر مدهش أن تعد البطولة القادمة هي الخامسة منذ تأسيسنا لها، وما زالت تنمو بشكل كبير في كل عام".
وأكمل السرور: "يسعدني أن أقول إننا سنقوم بالإعلان عن لائحة تضم أبرز اللاعبين العالميين مجددًا للعام الجديد، ويسعدني أيضًا أن أؤكد حضور بطلنا هارولد فارنر الثالث مرة أخرى، فوزه التاريخي في فبراير 2022 سيبقى في ذاكرتنا جميعًا لسنوات عديدة، ونأمل أن توفر النسخة القادمة من البطولة نفس قدر الدراما والحماس".
جائزة الـ5 ملايين دولار
الجدير بالذكر أن بطولة السعودية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية؛ انضمت إلى الجولة الآسيوية في العام الماضي كجزء من شراكة جديدة. وتبلغ قيمة الجائزة المالية للبطولة 5 ملايين دولار، وستسعى مرة أخرى للحصول على واحدة من أعلى إجمالي نقاط التصنيف العالمي للقولف عند انطلاقها في فبراير.