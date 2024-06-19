إعلان الأندية المشاركة في النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة

وتتأهل الأندية الثمانية الأولى من كل دوري إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس 2025، على أن تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع الفريد من نوعه، حيث تقام جميع المباريات، ابتداءً من الدور ربع النهائي فصاعدًا، في دولة واحدة، وقد تم تأكيد استضافة السعودية نهائيات نسختي 2024-2025 و2025-2026.