عقب تجاوزه الابتسام.. الأهلي يقترب من الحفاظ على النخبة

اقترب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي من الحفاظ على لقب كأس جاهز للنخبة، عقب أن تفوق على الابتسام في قمة الجولة الثانية بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب العام، متفوقاً على الابتسام والهلال اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط.
وعاد الهلال لدائرة المنافسة عقب تفوقه على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة، في مواجهة أكد فيها الهلال بأنه لن يرمي المنديل حتى آخر الجولات، والتي قد تشهد العديد من الحسابات في حال تفوقه على الأهلي في قمة الكرة الطائرة السعودية.