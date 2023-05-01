عقب تجاوزه الابتسام.. الأهلي يقترب من الحفاظ على النخبة

وعاد الهلال لدائرة المنافسة عقب تفوقه على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة، في مواجهة أكد فيها الهلال بأنه لن يرمي المنديل حتى آخر الجولات، والتي قد تشهد العديد من الحسابات في حال تفوقه على الأهلي في قمة الكرة الطائرة السعودية.