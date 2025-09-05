في إطار التحضيرات لكأس العالم للشباب 2025.. "الأخضر" يواصل معسكره في البرازيل ويواجه تشيلي وديًا

يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا معسكره الإعدادي في مدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب 2025، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم حصة تدريبية ركّزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل خوض غمار البطولة العالمية.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب تشيلي يوم الأحد 8 سبتمبر الجاري، على أن يغادر في اليوم التالي إلى باراغواي لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، والتي تتضمّن خوض مواجهتين وديتين أمام باراغواي يوم 14 سبتمبر، ثم المكسيك يوم 20 من الشهر ذاته.
وتأتي هذه المواجهات التجريبية في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيز "الأخضر الشاب" بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الحدث العالمي.