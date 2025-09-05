في إطار التحضيرات لكأس العالم للشباب 2025.. "الأخضر" يواصل معسكره في البرازيل ويواجه تشيلي وديًا

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب تشيلي يوم الأحد 8 سبتمبر الجاري، على أن يغادر في اليوم التالي إلى باراغواي لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، والتي تتضمّن خوض مواجهتين وديتين أمام باراغواي يوم 14 سبتمبر، ثم المكسيك يوم 20 من الشهر ذاته.