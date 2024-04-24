4 سعوديات يبحثن عن التأهّل.. وتفوق سيدات تايبيه وإندونيسيا في بطولة آسيا للبلياردو

اختتمت مواجهات الأدوار التمهيدية في البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض حتى يوم 25 أبريل الجاري بمشاركة 12 منتخبًا.
وتأهّلت 16 لاعبة إلى دور 16 في منافسات 9 كرات للسيدات، وسط تفوق من لاعبات منتخبَيْ إندونيسيا ومنتخب الصين تايبيه بعد تأهل 4 لاعبات من كل منتخب، وهن من منتخب إندونيسيا "انتي كان، وونوني كرستيان، وسلفين لي، وميل بتري"، و4 لاعبات من منتخب الصين تايبيه "شوي شين، وشن هو، ووي تيز، وشن شي"، ولاعبتين من اليابان "كوهير شوير، وهرقيش يوكي"، ولاعبتين من كوريا الجنوبية "سيو سيوي، ولم نيم"، ولاعبتين من الهند "فأيدي بلي، وعشق شاه"، و"تن انقلي" من سنغافورة، و"زهراء زيراني" من إيران.
وتقام مواجهات دور الـ16 اليوم الأربعاء؛ حيث أجريت اليوم قرعة تحديد المواجهات، كما تقام مواجهات دور الثمانية في ذات اليوم.
وفي منافسات 9 كرات فتيات تحت 17 عامًا تستكمل اليوم مواجهة دوري المجموعات، ويسعى 4 لاعبات سعوديات هنّ "جود بخاري، ومنار البلوي، وآلاء الحلوة، ونوت البلوي"؛ إلى التأهل للأدوار النهائية.