4 سعوديات يبحثن عن التأهّل.. وتفوق سيدات تايبيه وإندونيسيا في بطولة آسيا للبلياردو

وتأهّلت 16 لاعبة إلى دور 16 في منافسات 9 كرات للسيدات، وسط تفوق من لاعبات منتخبَيْ إندونيسيا ومنتخب الصين تايبيه بعد تأهل 4 لاعبات من كل منتخب، وهن من منتخب إندونيسيا "انتي كان، وونوني كرستيان، وسلفين لي، وميل بتري"، و4 لاعبات من منتخب الصين تايبيه "شوي شين، وشن هو، ووي تيز، وشن شي"، ولاعبتين من اليابان "كوهير شوير، وهرقيش يوكي"، ولاعبتين من كوريا الجنوبية "سيو سيوي، ولم نيم"، ولاعبتين من الهند "فأيدي بلي، وعشق شاه"، و"تن انقلي" من سنغافورة، و"زهراء زيراني" من إيران.