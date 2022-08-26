قادماً من ريال سوسيداد الإسباني ولمدة 6 أعوام.. نيوكاسل يتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي اليوم الجمعة ، تعاقده مع المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيساك بعقد طويل الأجل ، قادمًا من ريال سوسييداد الإسباني.
و كشف النادي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر " التوقيع مع إيساك ، في تغريدة قال فيها: "رأس الحربة الجديد لدينا"، حسب قوله.
ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن نيوكاسل دفع نحو 59 مليون جنيه استرليني من أجل إيساك (22 عاما).
و حطم نيوكاسل رقمه القياسي حين ضم برونو غيمارايش في يناير الماضي مقابل 40 مليون جنيه استرليني وأصبح إيساك رابع صفقة يبرمها نيوكاسل في الموسم الجديد بعد نك بوب ومات تارغت وسفين بوتمان.
وقال إيساك في بيان نشره النادي على "تويتر" : "إنه ناد عظيم وتاريخي ويحب أي لاعب أن يمثله ويلعب أمام جماهيره المذهلة ولهذا أحببت المجيء إلى هنا وكذلك بسبب مشروع النادي الذي أؤمن به اعتقد أن نيوكاسل يلعب بطريقة جذابة جدا وأود أن أشكل جزءا من النادي".
ويشكل إيساك ركيزة أساسية في هجوم السويد وخاض 37 مباراة دولية وسجل تسعة أهداف منذ انطلاقته في 2017، بينما أحرز 44 هدفا في 132 مباراة مع سوسيداد ويحتل نيوكاسل المركز السادس في الدوري بعد ثلاث جولات وسيواجه ولفرهامبتون واندررز بعد يوم الأحد.
وكان قد بلغ إجمالي إنفاق نيوكاسل خلال سوق الانتقالات الحالي أكثر من 59 مليون جنيه إسترليني بحسب موقع "Transfermarket" المختص بسوق الانتقالات، وذلك إثر ضم مات تارغيت من أستون فيلا ونك بوب من بيرنلي وسفين بوتمان من ليل الفرنسي.