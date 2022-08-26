قادماً من ريال سوسيداد الإسباني ولمدة 6 أعوام.. نيوكاسل يتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك

وقال إيساك في بيان نشره النادي على "تويتر" : "إنه ناد عظيم وتاريخي ويحب أي لاعب أن يمثله ويلعب أمام جماهيره المذهلة ولهذا أحببت المجيء إلى هنا وكذلك بسبب مشروع النادي الذي أؤمن به اعتقد أن نيوكاسل يلعب بطريقة جذابة جدا وأود أن أشكل جزءا من النادي".