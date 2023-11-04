طائرة الأهلي تحافظ على صدارة الدوري

وواصل الهلال ملاحقة منافسه الأهلي بعد فوزه على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما نجح الابتسام من الفوز على ضمك بثلاثة أشواط نظيفة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، وخسر النصر مواجهته أمام الخليج بثلاثة أشواط نظيفة، بينما تمكن الاتحاد من كسب لقائه أمام الفيصلي بثلاثة أشواط دون مقابل، وفاز الهداية على الصفا بثلاثة أشواط نظيفة.