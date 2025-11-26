قرار لـ"الفيفا" ينهي الجدل حول مشاركة رونالدو في افتتاح كأس العالم 2026

وكان رونالدو قد تعرض للطرد خلال مباراة التصفيات أمام أيرلندا بسبب اعتدائه على أحد اللاعبين بدون كرة، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدة العقوبة. ورغم أن اللائحة تنص على إيقاف ثلاث مباريات للسلوك العنيف، إلا أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قررت تعليق مباراتين منهما لفترة اختبار مدتها عام واحد، بشرط عدم تكرار المخالفة.