قرار لـ"الفيفا" ينهي الجدل حول مشاركة رونالدو في افتتاح كأس العالم 2026
فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بقرار مخفف بشأن عقوبته، مما يضمن له المشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026.
وأصدر "فيفا" بيانًا رسميًا يؤكد فيه أن رونالدو سيُوقف لمباراة واحدة فقط، وهي العقوبة التي يكون قد نفذها بالفعل خلال مواجهة أرمينيا في التصفيات.
يأتي هذا القرار مخالفًا للتكهنات السابقة التي أشارت إلى إمكانية إيقافه لمباراتين، وهو ما كان سيحرمه من الظهور في انطلاقة المونديال.
وكان رونالدو قد تعرض للطرد خلال مباراة التصفيات أمام أيرلندا بسبب اعتدائه على أحد اللاعبين بدون كرة، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدة العقوبة. ورغم أن اللائحة تنص على إيقاف ثلاث مباريات للسلوك العنيف، إلا أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قررت تعليق مباراتين منهما لفترة اختبار مدتها عام واحد، بشرط عدم تكرار المخالفة.
بهذا القرار، يكون رونالدو متاحًا للمشاركة في أولى مباريات البرتغال في كأس العالم، بعد أن حسم المنتخب تأهله للمونديال بفوزه الكبير على أرمينيا بنتيجة 9-1.