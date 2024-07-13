تقارير: عدة أندية أوروبية تتنافس لكسب خدمات سعود عبدالحميد

أكدت تقارير إعلامية، أن الظهير الأيمن للمنتخب السعودي ونادي الهلال سعود عبدالحميد؛ لا يزال يحظى باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية لكسب خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
وارتبط اسم سعود عبدالحميد، برغبة العديد من الأندية الأوروبية، في التعاقد معه؛ حيث يُعد عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة الهلال ومنتخب السعودية الأول؛ حيث سبق أن أبدت أندية أستون فيلا ونوتنجهام فورست وتولوز الفرنسي، رغبتها في التعاقد مع اللاعب.
وكشف الصحفي الإيطالي "رودي غالتي" الخبير في سوق الانتقالات اللاعبين أن نادي روما الإيطالي دخل في سباق لكسب خدمات اللاعب سعود عبدالحميد.
وأشار الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، إلى "أن نادي روما أظهر اهتمامًا قويًّا باللاعب سعود عبدالحميد؛ حيث يبحث عن ظهير أيمن جديد وقام بإدراج اللاعب الهلال في القائمة المختصرة.
وأضاف: "لا يزال ناديا أستون فيلا وتولوز في سباق للتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الهلال".
ويبحث نادي روما عن ظهير أيمن جديد للموسم المقيل، بعد انتهاء إعارة راسموس كريستنسن من ليدز يونايتد، واستبعاد ريك كرسدورب من خططه للموسم الجديد؛ حيث تخطط إدارة نادي العاصمة الإيطالية لمحاولة جديدة من الاتصالات، لاستكشاف كافة ظروف الانتقال المحتمل؛ الأمر الذي يضع صراع المنافسة على أشده بين النادي الإيطالي، ونظيره أستون فيلا.
وذكر موقع "TEAMtalk" في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي، "أن مصادره أكدت أن أستون فيلا لا يزال في السباق للحصول على أفضل ظهير أيمن في الدوري السعودي للمحترفين؛ لكنه يواجه منافسة جديدة من أماكن أخرى في أوروبا على هدفه".
وأشار الموقع الإنجليزي إلى أنه في حين كان هناك الكثير من الحركة من أوروبا إلى المملكة العربية السعودية على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية؛ فإن سعود عبدالحميد هو الشخص الذي يمكنه التحرك في الاتجاه المعاكس، مع دخوله السنة الأخيرة من عقده مع أبطال الدوري السعودي للمحترفين.. ومن المفهوم أن الظهير الأيمن يعتقد أن هذا قد يكون الوقت المثالي للوصول إلى كرة القدم الأوروبية.
وأوضح الموقع، أن نادي نوتنجهام فورست من جانبه -بعد التعامل الأول مع اللاعب- فضّل إبطاء الأمور من خلال استكشاف خيارات أخرى أيضًا، نظرًا لأن النادي السعودي ليس لديه نية للتخلي عنه بسهولة؛ لأنه يعتبر من أفضل اللاعبين الآسيويين.. إنه يريد الاحتفاظ به بأي ثمن، والتفاوض أيضًا على احتمال تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2025.
وختم الموقع تقريره بالقول: "بالإضافة إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يظل فريق تولوز الفرنسي مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب سعود عبدالحميد، حتى لو كان مثل فورست يسير بخطى بطيئة في الوقت الحالي".