تقارير: عدة أندية أوروبية تتنافس لكسب خدمات سعود عبدالحميد

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أنه في حين كان هناك الكثير من الحركة من أوروبا إلى المملكة العربية السعودية على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية؛ فإن سعود عبدالحميد هو الشخص الذي يمكنه التحرك في الاتجاه المعاكس، مع دخوله السنة الأخيرة من عقده مع أبطال الدوري السعودي للمحترفين.. ومن المفهوم أن الظهير الأيمن يعتقد أن هذا قد يكون الوقت المثالي للوصول إلى كرة القدم الأوروبية.