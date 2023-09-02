أنظار العالم تتجه نحو الرياض.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال غدًا

ومن المتوقع أن تشتمل فقرات حفل الافتتاح، التي تمتد أربعين دقيقة، على فقرات فنية بمشاركة فِرق عالمية، وفقرات تتناول التراث الوطني، وفقرات فلكلورية، وعروض مرئية وبهلوانية، إضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى.. وسوف يتم بثها على القنوات الرياضية السعودية، وعدد من القنوات العالمية.