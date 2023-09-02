أنظار العالم تتجه نحو الرياض.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال غدًا

تنطلق عند السابعة من مساء غد الأحد بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود، ورؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت استعداداتها كافة لافتتاح البطولة الأولى من نوعها عالميًّا في تاريخ رياضة رفع الأثقال؛ كون المشاركة فيها إجبارية للتأهل لأولمبياد (باريس 2024)، ويشارك فيها 2500 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم.
ومن المتوقع أن تشتمل فقرات حفل الافتتاح، التي تمتد أربعين دقيقة، على فقرات فنية بمشاركة فِرق عالمية، وفقرات تتناول التراث الوطني، وفقرات فلكلورية، وعروض مرئية وبهلوانية، إضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى.. وسوف يتم بثها على القنوات الرياضية السعودية، وعدد من القنوات العالمية.
خصصت اللجنة 20 حافلة تعمل على مدار 16 ساعة يوميًّا؛ لنقل الرياضيين من مقار سكنهم لصالة التدريبات والمنافسات. وقد تم توفير أكثر من 70 منصة تدريبية للرياضيين، الذين اعتمد الاتحاد الدولي لرفع الاثقال جدول تدريباتهم بداية من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساء.
تُعد لجنة المنشطات من أهم اللجان النشطة في البطولة؛ إذ ستقوم يوميًّا بفحص أكثر من 50 عينة فحص، إضافة إلى نشرها منشورات توعوية مطبوعة في صالات التدريب؛ بهدف التوعية حول خطورة استخدام المنشطات على حياة الإنسان بشكل عام، والرياضي بشكل خاص.
بدأت المنتخبات المشاركة الوصول لعاصمة كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية (مدينة الرياض). وكانت البداية بالمنتخب القيرغستاني منذ منتصف الأسبوع الماضي، ثم التايلاندي والكندي، إضافة إلى 15 منتخبًا آخر، وصلوا أمس الجمعة واليوم السبت، أبرزهم الألماني والإيطالي والياباني والبرتغالي والإنجليزي، على أن يكتمل وصول جميع المنتخبات تباعًا مع أيام البطولة التي تختتم يوم 17 سبتمبر الجاري.
خصصت القنوات الرياضية السعودية عربتين للنقل التلفزيوني لفعاليات ومنافسات البطولة، بهما أحدث التقنيات والأجهزة.
وكلفت القناة طاقم عمل تلفزيوني متكامل من معلقين ومحللين ومصورين؛ لتغطية البطولة من الجوانب كافة.
أشاد محمد جلود، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير الذي صاحب بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب، التي احتضنتها محافظة جدة عام 2021م، كان له أكبر الأثر في اختيار المجتمع الدولي للعبة رفع الأثقال السعودية لتكون أولى محطات العبور إلى الأولمبياد الباريسي 2024م.
وامتدح جلود المعدات الرياضية الجديدة التي وفَّرتها اللجنة المنظمة لهذه البطولة، مضيفًا بأن هذا الأمر يدل على حرص اللجنة على راحة وسلامة المشاركين كافة في البطولة؛ وهو ما سيسهم في تقديم مستويات فنية عالية طوال أيام البطولة.
وأثنى ماتيوس لينسير، مدير المنافسات بالاتحاد الدولي، على صالات التدريبات اليومية والمنافسات، مضيفًا بأن قرب المسافة بين الصالات ومقار الإقامة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اللجنة المنظمة أخذت على عاتقها توفير السبل كافة التي تسهم في إنجاح البطولة.