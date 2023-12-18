قرعة الأبطال.. برشلونة ونابولي في مواجهة معقدة ومان سيتي يصطدم بالحصان الأسود

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سُحبت اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متفاوتة حيث سيواجه برشلونة، حامل لقب الليجا، نابولي، بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنه تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.