قرعة الأبطال.. برشلونة ونابولي في مواجهة معقدة ومان سيتي يصطدم بالحصان الأسود

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سُحبت اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متفاوتة حيث سيواجه برشلونة، حامل لقب الليجا، نابولي، بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنه تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.
تفصيلاً، أجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الاثنين، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا،حيث وضعت حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام الحصان الأسود للبطولة، كوبنهاغن الدنماركي.
وجاءت مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا كالتالي:
بورتو البرتغالي – أرسنال الإنجليزي
نابولي الإيطالي – برشلونة الإسباني
ريال سوسيداد الإسباني – باريس سان جيرمان الفرنسي
إنتر ميلانو الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني
آيندهوفن الهولندي – بوروسيا دورتموند الألماني
لاتسيو الإيطالي – بايرن ميونيخ الألماني
كوبنهاغن – مانشستر سيتي الإنجليزي
ريد بول لايبزغ الألماني – ريال مدريد الإسباني
وستقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، ما بين 13 فبراير و13 مارس من عام 2024م.