المصنفتان الأولى والرابعة عالميًا تستهدفان لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وقالت ليديا كو: "لم أتمكن من المشاركة في نسخة العام الماضي، ولكني سعيدة جدًا للعودة هذا العام لملعب ونادي رويال غرينز، المكان الذي أمتلك فيه ذكريات جميلة عندما حصلت على اللقب في عام 2021، من المهم بالنسبة لي التواجد في أماكن مختلفة حول العالم لنشر رياضة القولف وإلهام المزيد من الفتيات والسيدات، ومن الرائع مشاهدة التطور والانتشار الذي حدث هنا في ظل إقامة العديد من البطولات العالمية للقولف".