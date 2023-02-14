المصنفتان الأولى والرابعة عالميًا تستهدفان لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

أقامت اللجنة المنظمة لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة النجمة النيوزيلندية "ليديا كو" المصنفة الأولى عالميًا في قولف السيدات والنجمة التايلاندية "أثايا ثيتيكول" المصنفة الرابعة، وذلك قبل انطلاق الحدث العالمي تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، والذي يُقام على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2023.
وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، عبّرت "كو" و"ثيتيكول" عن سعادتهما بالعودة إلى المملكة والتنافس مع 120 لاعبة من نخبة أسماء الجولة والمصنفات العالميات على لقب البطولة في نسختها الرابعة، وللحصول على أكبر حصة من مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي.
وقالت ليديا كو: "لم أتمكن من المشاركة في نسخة العام الماضي، ولكني سعيدة جدًا للعودة هذا العام لملعب ونادي رويال غرينز، المكان الذي أمتلك فيه ذكريات جميلة عندما حصلت على اللقب في عام 2021، من المهم بالنسبة لي التواجد في أماكن مختلفة حول العالم لنشر رياضة القولف وإلهام المزيد من الفتيات والسيدات، ومن الرائع مشاهدة التطور والانتشار الذي حدث هنا في ظل إقامة العديد من البطولات العالمية للقولف".
وأضافت: "بطولة ارامكو السعودية النسائية الدولية ستكون أولى البطولات التنافسية التي أشارك بها لهذا العام، لذا يجب أن أكون في كامل تركيزي حتى أتمكن من مجاراة بقية اللاعبات، وبالأخص من كانت لهن فرصة المشاركة في منافسات سابقة منذ بداية العام، الحالة الجوية ستلعب دورًا مؤثرًا بكل تأكيد، ولكن قمت بأداء جيد في ظروف مشابهة بمشاركتي الأخيرة وأتمنى الاستمرار في هذا الأمر وتقديم مستوى جيد يساهم في منحي دفعة معنوية وبداية قوية لانطلاقتي في هذا الموسم".
وقالت أثايا ثيتيكول: "من الرائع العودة للمنافسة والمشاركة في بطولات الجولة الأوروبية للسيدات وتكرار زيارتي للمملكة التي أعلم بأنها تقوم بعمل مميز في دعم قولف السيدات على مدار العام، سعيدة بوجودي هنا، فأنا لاعبة ناشئة وجديدة على الساحة، لذا وجودي بين أفضل لاعبات القولف على مستوى العالم هو تجربة ثرية وسوف أستغلها لتعلم المزيد وتحديدًا من أمثال ليديا، إنها لاعبة استثنائية حيث نجحت في تحقيق الفوز عندما كانت أصغر مني بكثير، فهي لاعبة ملهمة فعلا للأجيال القادمة".
وتعتبر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ثالث البطولات في روزنامة عام 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، ويتساوى مجموع جوائزها المالية مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية والتي اختتمت في الأسبوع الماضي بفوز المكسيكي أبراهام آنسر، وهو الأمر الذي رحبّ به مجتمع القولف العالمي، ووجد دعمًا كبيرًا من أسماء لامعة في قولف الرجال مثل الأمريكي هارولد فارنر ومواطنه باتريك ريد والإسباني سيرجيو جارسيا.
وعبّر فارنر عن تضامنه مع اللاعبات وحقهن في الحصول على فرص مساوية للاعبين حيث يقمن ببذل جهد كبير ومماثل لما يقدمه الرجال من التزام طوال الموسم، مسلطًا الضوء على أهمية الدعم الذي تقوم به قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف مع مختلف الرعاة والشركاء، وأوضح "ريد" أن رياضة القولف مُكلّفة ماديًا، وتتطلب حصول من يمارسها على الدعم المستمر بالنسبة للاعبين واللاعبات بنفس الدرجة، في حين أكد "جارسيا" أنها خطوة رائعة وتعكس جهود المساواة في رياضة القولف.