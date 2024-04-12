استعدادًا لكأس آسيا المؤهل إلى دورة ألعاب باريس 2024.. الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في قطر

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم تدريباته في قطر استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على ملاعب جامعة قطر تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها مرانًا على الاستحواذ، أعقبه العمل على الإنهاء.
كانت بعثة (الأخضر 23 عامًا) قد وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الخميس بعد اختتام المعسكر الإعدادي الذي أقيم في الإمارات.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل الجاري، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات (العراق، تايلاند، وطاجيكستان).