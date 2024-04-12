استعدادًا لكأس آسيا المؤهل إلى دورة ألعاب باريس 2024.. الأخضر الأولمبي يفتتح تدريباته في قطر

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل الجاري، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات (العراق، تايلاند، وطاجيكستان).