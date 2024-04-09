هدف "مالكوم" لاعب الهلال الأجمل في الجولة الـ27 من دوري روشن

أعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي عبر منصة "إكس" أجمل هدف بالجولة الـ27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة.
وحصل هدف مالكوم لاعب الهلال على أفضل أهداف الجولة الـ27 من منافسات دوري روشن السعودي، الذي سجله أمام الخليج في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (4/ 1).
واختارت الجماهير هدف مالكوم بوصفه أفضل هدف في الجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 86%، وكان يتنافس مع هدف إيكامبي لاعب الاتفاق بمباراة الفريق أمام الرياض، الذي حصل على نسبة تصويت بلغت 6%.
وتفوق أيضًا هدف مالكوم على هدف كرستيان تيو لاعب الفتح أمام أبها، الذي حصل على نسبة تصويت بلغت 8%.