هدف "مالكوم" لاعب الهلال الأجمل في الجولة الـ27 من دوري روشن

واختارت الجماهير هدف مالكوم بوصفه أفضل هدف في الجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 86%، وكان يتنافس مع هدف إيكامبي لاعب الاتفاق بمباراة الفريق أمام الرياض، الذي حصل على نسبة تصويت بلغت 6%.