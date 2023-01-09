"آل الشيخ" يطرح تذكرة "فوق الخيال" لمباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: "لأول مرة.. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة (فوق الخيال) بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدًا"، مضيفًا: "سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس". وأردف قائلاً: "ينتهي يوم ١٧ المزاد، ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال... أنا داخل المزاد الآن بـمليوني ريال لهذه التذكرة".