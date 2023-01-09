"آل الشيخ" يطرح تذكرة "فوق الخيال" لمباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن طرح تذكرة "فوق الخيال" في مزاد علني يبدأ بمليون ريال (266 ألف دولار) لمباراة "كأس موسم الرياض".
كما أعلن "آل الشيخ" عن طقم فريق موسم الرياض متمنيًا فوز نجوم نادي الهلال ونادي النصر وبقاء الكأس في الرياض وستُقام مباراة "كأس موسم الرياض" بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مكون من نجوم نادي الهلال ونادي النصر السعوديين الخميس بعد المقبل 19 يناير الجاري، على استاد فهد الدولي.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: "لأول مرة.. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة (فوق الخيال) بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدًا"، مضيفًا: "سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس". وأردف قائلاً: "ينتهي يوم ١٧ المزاد، ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال... أنا داخل المزاد الآن بـمليوني ريال لهذه التذكرة".
وأشار إلى عائد بيع التذكرة بالكامل سيذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية.
وتفاعل رجل الأعمال عبدالعزيز أحمد بغلف مع فكرة طرح مزاد على التذكرة الوحيدة (فوق الخيال) واصفًا بأنها خيرية ومبدعة والمستفيدون منها آلاف الأسر، وكتب تغريدة قال فيها "بسم الله .. عليا بمليونين و500 ألف" وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن أن طلبات تذاكر مباراة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر تخطت مليونين والأكبر في التاريخ الرياضي.
وأشاد بدعم القيادة وقال لبرنامج الحكاية على قناة mbc مصر "في ظل قيادتنا الرشيدة كل شيء ممكن في السعودية وليس في موسم الرياض فحسب". ولفت إلى الإقبال غير المسبوق تذاكر المباراة إذ في كل ثانية يزيد الطلب بعشرة آلاف والـ 15 ألف طلب تذكرة، وذلك من 170 دولة.