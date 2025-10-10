الهلال يطرح تذاكر مواجهته أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه كل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي برصيد 4 نقاط، ثم الغرافة بـ3 نقاط، في حين يملك السد وتراكتور نقطتين لكل منهما، والدحيل والشرطة نقطة واحدة، بينما بقي رصيد الاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.