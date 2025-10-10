الهلال يطرح تذاكر مواجهته أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن نادي الهلال عن طرح تذاكر مباراته المقبلة أمام السد القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وتُقام المباراة يوم 21 أكتوبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض، حيث يطمح الهلال لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة بعد تصدره ترتيب أندية المنطقة.
وأوضح النادي أن أسعار التذاكر تبدأ من 35 ريالًا سعوديًا، ويمكن للجماهير شراؤها عبر تطبيق بلو (Blu)، مشيرًا إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير متوقع في ظل أهمية اللقاء.
ويتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه كل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي برصيد 4 نقاط، ثم الغرافة بـ3 نقاط، في حين يملك السد وتراكتور نقطتين لكل منهما، والدحيل والشرطة نقطة واحدة، بينما بقي رصيد الاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.