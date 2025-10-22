غدًا.. انطلاق بطولة كأس العرب للهجن 2025 في وادي رم بمشاركة السعودية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، تنطلق غدًا الخميس بطولة كأس العرب للهجن 2025، التي ينظمها الاتحاد العربي للهجن بالتعاون مع لجنة رياضة الهجن الأردنية، على ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن في وادي رم بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة 10 دول عربية، هي: السعودية، البحرين، مصر، السودان، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، الصومال، وجيبوتي.
وتشهد البطولة إقامة 10 أشواط تُمنح خلالها 10 كؤوس، بواقع شوطين لفئة "الحقايق"، وشوطين لـ"اللقايا"، وشوطين لـ"الجذاع"، وشوطين لـ"الثنايا"، وتُقام جميعها في الفترة الصباحية، على أن تختتم المنافسات مساءً بشوطين لفئتي "الحيل" و"الزمول".
من جانبه، عبّر الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد العربي للهجن، عن بالغ شكره وامتنانه لولي عهد الأردن على رعايته الكريمة للبطولة، معتبرًا إياها تشريفًا كبيرًا ودعمًا معنويًا مهمًا للنسخة الثانية من كأس العرب للهجن، ومؤشرًا على الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة التراثية في الساحة الرياضية العربية.
كما رفع الأمير فهد بن جلوي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على دعمهما المتواصل للرياضة والرياضيين، مشيدًا بالدعم الكبير من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لجهود الاتحاد العربي للهجن في تطوير هذه الرياضة الأصيلة.