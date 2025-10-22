غدًا.. انطلاق بطولة كأس العرب للهجن 2025 في وادي رم بمشاركة السعودية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، تنطلق غدًا الخميس بطولة كأس العرب للهجن 2025، التي ينظمها الاتحاد العربي للهجن بالتعاون مع لجنة رياضة الهجن الأردنية، على ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن في وادي رم بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة 10 دول عربية، هي: السعودية، البحرين، مصر، السودان، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، الصومال، وجيبوتي.