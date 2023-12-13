رياضة

"القحطاني" يتوج منتخب الدفاع المدني بكأس بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم للقطاعات الأمنية

نظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بمشاركة 9 فرق
"القحطاني" يتوج منتخب الدفاع المدني بكأس بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم للقطاعات الأمنية

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، توّج مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، منتخب الدفاع المدني بالمركز الأول في بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم للقطاعات الأمنية، ونظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وذلك بمشاركة 9 فرق على ملعب معهد تدريب المديرية العامة للجوازات بالرياض.

ومن جانبه، رفع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن مبارك بن سعد البزيع، شكره وتقديره لوزير الداخلية على رعايته لهذه البطولة، وما تجده الأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بالوزارة من اهتمام ودعم وتشجيع من قبل وزير الداخلية.

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
منتخب الدفاع المدني
بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم للقطاعات الأمنية

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