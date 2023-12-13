"القحطاني" يتوج منتخب الدفاع المدني بكأس بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم للقطاعات الأمنية

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، توّج مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، منتخب الدفاع المدني بالمركز الأول في بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم للقطاعات الأمنية، ونظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وذلك بمشاركة 9 فرق على ملعب معهد تدريب المديرية العامة للجوازات بالرياض.