اتحاد الكرة يسحب قرعة الدوري الممتاز للصالات وكأس الاتحاد

وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن توزيع الفرق على مجموعتين، ضمت الأولى: القادسية، السروات، الوادي، الزلفي، الثقبة، التضامن، رضوى، والطائي. فيما جاءت أندية العلا، فيد، السر، منيف، العرض، النور، المجد، والعلمين في المجموعة الثانية. وتنطلق المنافسات يوم الجمعة 24 أكتوبر المقبل.