اتحاد الكرة يسحب قرعة الدوري الممتاز للصالات وكأس الاتحاد

أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، قرعتي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات لموسم 2025 - 2026 وكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات لموسم 2024 - 2025، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور ممثلي الأندية المشاركة.
وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن توزيع الفرق على مجموعتين، ضمت الأولى: القادسية، السروات، الوادي، الزلفي، الثقبة، التضامن، رضوى، والطائي. فيما جاءت أندية العلا، فيد، السر، منيف، العرض، النور، المجد، والعلمين في المجموعة الثانية. وتنطلق المنافسات يوم الجمعة 24 أكتوبر المقبل.
وفي المقابل، أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات عن مواجهات: الوادي × التضامن، رضوى × الثقبة، المجد × العرض، القادسية × العلمين، العلا × النور، فيد × الزلفي، السر × الطائي، السروات × منيف، على أن تبدأ منافسات البطولة يوم الثلاثاء 28 أكتوبر القادم.
يُذكر أن النسخة الماضية من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات شهدت تتويج فريق العلا باللقب بعد فوزه على النصر في المباراة النهائية، فيما حقق النصر لقب كأس الاتحاد بعد تفوقه على القادسية.