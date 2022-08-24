"المجحد" خرج بالبطاقة الحمراء .. القيصومة يفرض التعادل على الأهلي ويضاعف جراحه

ظهر الأهلي في حضوره الأول التاريخي في دوري الأولى بصورة جيدة، واستطاع عبدالله المقرن عند الدقيقة 26 من إحراز الهدف الأول لفريقه بعد أن وصلته الكرة من زميله هيثم عسيري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.