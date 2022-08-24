"المجحد" خرج بالبطاقة الحمراء .. القيصومة يفرض التعادل على الأهلي ويضاعف جراحه

لحق الفريق الكروي الأول بنادي القيصومة بالتعادل الإيجابي، أمام ضيف دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" الأهلي 1/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" للموسم 2022-2023.
ظهر الأهلي في حضوره الأول التاريخي في دوري الأولى بصورة جيدة، واستطاع عبدالله المقرن عند الدقيقة 26 من إحراز الهدف الأول لفريقه بعد أن وصلته الكرة من زميله هيثم عسيري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.
حاول القيصومة تعديل النتيجة في الشوط الثاني، لكن انحصار اللعب وسط الميدان لم يسانده، كما هو الحال لأصحاب الأرض الأهلي حيث حاول تعزيز النتيجة لكن دون جدوى.
وخسر الأهلي خدمات لاعبه محمد المجحد، الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 64، ليكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين.
كما تم طرد لاعب القيصومة أحمد حريصي عند الدقيقة 89.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+90 أحرز لاعب القيصومة حميد جاوشي هدف التعادل.