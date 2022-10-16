العالم يترقب تحديد هوية "بطل الأبطال" بموسم الدرعية الخميس المقبل

ويعدّ كريستيان أهلمان منافسًا مهمًا على لقب بطولة لونجين العالمية للأبطال 2022 حيث خاض موسمًا مثيرًا بفوزه بالجائزة الكبرى LGCT في هامبورغ وستوكهولم، دخل على إثرها لوحة المتصدرين كثالث الترتيب كما أن لديه مسيرة مهنية لامعة بدأت في سن الحادية عشرة، وظهر لأول مرة على المستوى الدولي في بطولة أوروبا في سن 15 عامًا.