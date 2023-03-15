لموسم 2023.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا للشطرنج

وكانت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتمدت في فبراير الماضي التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، والذي جاء على النحو التالي: عبدالله بن سالم الوحشي "رئيس مجلس الإدارة"، والمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ "عضوًا"، وعثمان بن طارق القصبي "عضوًا"، وعلي بن عبدالله الزيد "عضوًا"، وأماني بنت يحيى الأنصاري "عضوًا"، وياسر بن مطلق العتيبي "عضوًا"، وموسى بن بندر الثعلي "عضوًا"، عبدالعزيز بن فهد بن سلطان "عضوًا".