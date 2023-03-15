لموسم 2023.. السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا للشطرنج

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، الأربعاء، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة عبدالله الوحشي، في الرياض، بحضور أركادي دوفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وحضر نيابة عن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أمين عام الاتحاد الآسيوي هشام الطاهر.
وتقرَّر خلال الاجتماع تعيين عثمان القصبي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج.
وشهد الاجتماع تلقّي رئيس المجلس تهنئة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وإعلانه فوز السعودية باستضافة كأس آسيا للشطرنج 2023، وذلك بأغلبية أصوات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.
واتفق أركادي دوفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، مع إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، على إقامة بطولة عالمية تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج في السعودية خلال العام الجاري.
وتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والمصري للشطرنج، تتضمّن تبادل الخبرات بين الاتحادين، وإقامة بطولات مشتركة بين الجانبين.
من جانبه أعرب عبدالله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، عن جزيل شكره للاتحادين الدولي والآسيوي، على الثقة الكبيرة باختيار السعودية لاستضافة البطولتين القارية والعالمية، مؤكدًا أن فوز السعودية بشرف هذه الاستضافات يأتي امتدادًا للدعم السخيّ الذي توليه القيادة الرشيدة، والاهتمام والمتابعة المستمرة من وزارة الرياضة، التي تعمل على تسخير كل الإمكانات لاستضافة أكبر وأقوى البطولات في مختلف الرياضات.
وثمّن الوحشي قرار تشكيل مجلس الإدارة، وبعضوية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمه، ولا يزال، في تطوير هذه الرياضة التي ارتقت فيها السعودية مكانة إقليمية وعالمية كبيرة في الأعوام الأخيرة، ولعل بطولة تقويم الرياض العربية إضافة للمنجزات السابقة له، وواحدة من أهم جهوده الكبيرة لخدمة هذه الرياضة النخبوية.
وأشار الوحشي إلى أن إبرام مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والمصري للشطرنج، يأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لتبادل الخبرات مع الاتحادات الوطنية حول العالم، بما يخدم تطوير اللعبة في المملكة والمنطقة.
وكانت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتمدت في فبراير الماضي التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، والذي جاء على النحو التالي: عبدالله بن سالم الوحشي "رئيس مجلس الإدارة"، والمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ "عضوًا"، وعثمان بن طارق القصبي "عضوًا"، وعلي بن عبدالله الزيد "عضوًا"، وأماني بنت يحيى الأنصاري "عضوًا"، وياسر بن مطلق العتيبي "عضوًا"، وموسى بن بندر الثعلي "عضوًا"، عبدالعزيز بن فهد بن سلطان "عضوًا".