أبها يعبر محطة الفتح ويتصدر دوري الرديف

حقق فريق أبها لكرة القدم فوزاً مستحقاً، اليوم الأحد، على نظيره الفتح، وتصدر الدوري الرديف بفوزه الثمين على الفتح، مضيفه، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت الاثنين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
أحرز هدف أبها نواف الصعدي عند الدقيقة 72، ليحافظ الفريق على سجله الخالي من الخسارة في ثلاث مواجهات «فوزين وتعادل»، ويرفع رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة.
ويتوقف مشوار الفريقين في المسابقة نحو شهرين بسبب كأس العالم 2022، على أن يعودا في ديسمبر المقبل، حيث يحل أبها ضيفاً على الوحدة في التاسع منه، ويلتقي الفتح مع أبها أيضاً في الـ16 من الشهر ذاته.