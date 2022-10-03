أبها يعبر محطة الفتح ويتصدر دوري الرديف

ويتوقف مشوار الفريقين في المسابقة نحو شهرين بسبب كأس العالم 2022، على أن يعودا في ديسمبر المقبل، حيث يحل أبها ضيفاً على الوحدة في التاسع منه، ويلتقي الفتح مع أبها أيضاً في الـ16 من الشهر ذاته.