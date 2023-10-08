عند الواحدة والنصف ظهرًا.. "أخضر الطائرة" يدشن مشواره في كأس التحدي الآسيوي

وكان الأخضر استعد لهذه البطولة بعد أن أقام معسكرًا إعداديًا في المنطقة الشرقية لعب خلاله عدد من المباريات الودية؛ وذلك للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية واللياقية.