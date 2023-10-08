عند الواحدة والنصف ظهرًا.. "أخضر الطائرة" يدشن مشواره في كأس التحدي الآسيوي

يدشن المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، غدًا الاثنين، مشواره في كأس التحدي الآسيوي، عندما يلتقي عند الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية نظيره منتخب سيرلانكا.
ويشارك في البطولة التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر من الشهر الحالي 6 منتخبات: نيبال، وبنغلاديش، وأفغانستان، وأوزبكستان، إضافةً إلى البلد المستضيف منتخب سيرلانكا.
وكان الأخضر استعد لهذه البطولة بعد أن أقام معسكرًا إعداديًا في المنطقة الشرقية لعب خلاله عدد من المباريات الودية؛ وذلك للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية واللياقية.
حسين المريط
سلطان الخيبري
خالد الحربي
بدر العوامي
عبدالعزيز هارون
وليد العتيبي
علي الكعيبي
بلال خوجه
منصور بندر
حمود الغامدي
ريان الدكان
حسن آل سلام
منتظر العبدالباقي
مشاري القرشي