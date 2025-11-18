عبر بوابة الإمارات.. المنتخب العراقي يتأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026

تأهل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 (الملحق الآسيوي)، عبر بوابة ضيفه الإماراتي، وذلك بنتيجة 2/1، وكان لقاء الذهاب في الإمارات قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله (مجموع المباراتين 3/2) لصالح أسود الرافدين.
واستطاع العراق كسب الإمارات، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب البصرة الدولي، بقيادة الحكم الياباني "يوسُكي أراكي".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، رغم المحاولات العراقية الجادة، لكن الدفاع الإماراتي كان متماسكًا ومن خلفهم الحارس خالد عيسى.
وفي الشوط الثاني، بادر المنتخب الإماراتي بزيارة مرمى مستضيفه العراقي بهدف أول عن طريق "كايو" في الدقيقة 52، بعد كرة مرتدة سريعة أرسلها أرضية زاحفة على يمين حارس المنتخب العراقي جلال حسن.
ونجح البديل العراقي مهند علي في إعادة منتخب بلاده للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 66، من خلال رأسية رائعة.
وسجل "كايو" الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 84، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
كما أضاع مهند علي فرصة تعزيز النتيجة لمنتخب بلاده العراق في الوقت بدل الضائع (90+6) بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة.
وفي الدقيقة 90+17، أحرز العراق هدف التأهل من ركلة جزاء، عن طريق أمير العماري.
وبهذا، تأهل منتخب العراق للملحق العالمي في المكسيك، الذي ستحدده القرعة التي ستُجرى في 20 نوفمبر الجاري.