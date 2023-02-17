العدالة يرافق الروضة للدوري الممتاز.. آل نمر يتوِّج قبضة الروضة بكأس دوري الدرجة الأولى

وفي الترتيب النهائي العام للبطولة تصدَّر فريق الروضة سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ثم يأتي فريق العدالة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبعده الخويلدية ثالثًا برصيد 32 نقطة، ثم الهداية رابعًا برصيد 31 نقطة، وحل في المركز الخامس الفتح برصيد 30 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن هجر الذي يحل سادسًا بالرصيد نفسه، ويأتي السلام سابعًا برصيد 20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 15 نقطة، وبعده الفيحاء تاسعًا برصيد 13 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الجيل الذي يحل عاشرًا بالرصيد النقطي نفسه، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 12 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقاط.