العدالة يرافق الروضة للدوري الممتاز.. آل نمر يتوِّج قبضة الروضة بكأس دوري الدرجة الأولى

توَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر فريق الروضة بكأس بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م والميداليات الذهبية؛ وذلك بعد تصدُّره سُلَّم ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة في ختام منافسات البطولة أمس الجمعة 17 فبراير 2023م؛ إذ تعادل الروضة مع الفيحاء بنتيجة (28-28) في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وكرَّم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد زهير القرشي حكام المباراة الختامية لدوري الدرجة الأولى، بحضور السيد رامون رئيس دائرة التحكيم. وتوج عضوا مجلس إدارة الاتحاد، علي العليوات والمهندس أحمد خريدة، فريق العدالة بالميداليات الفضية.
ورافق فريق الروضة جاره العدالة بالتأهل إلى بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد بداية من الموسم القادم 2023-2024م بعد أن حجز ثاني البطاقات المؤهلة للممتاز عقب تحقيقه الانتصار على السلام بنتيجة (28-36)، ووصوله إلى النقطة 33 التي جعلته في المركز الثاني.
وفي باقي مواجهات الجولة الأخيرة حقق الخويلدية الفوز على الثقبة بنتيجة (27-35)، وحقق الهداية الفوز على الجيل (28-34)، وكسب الفتح نظيره هجر بفارق هدف وحيد بنتيجة (33-34)، وتغلب الجزيرة على النجوم بنتيجة (30-24).
وإثر هذه النتائج هبطت فرق (الفيحاء والجيل والجزيرة والنجوم) لبطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية بعد حلولها في المراكز الأربعة الأخيرة.
وفي الترتيب النهائي العام للبطولة تصدَّر فريق الروضة سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، ثم يأتي فريق العدالة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبعده الخويلدية ثالثًا برصيد 32 نقطة، ثم الهداية رابعًا برصيد 31 نقطة، وحل في المركز الخامس الفتح برصيد 30 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن هجر الذي يحل سادسًا بالرصيد نفسه، ويأتي السلام سابعًا برصيد 20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 15 نقطة، وبعده الفيحاء تاسعًا برصيد 13 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الجيل الذي يحل عاشرًا بالرصيد النقطي نفسه، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 12 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقاط.