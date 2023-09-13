تألق عربي في منافسات البطولة العالمية للأثقال في الرياض .. 4 أرقام قياسية جديدة

انتزع لاعبو المنتخبات العربية، ست ميداليات متنوعة من أصل تسع ميداليات لمسابقة وزن 96 كجم للرجال، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المقامة في مدينة الرياض مسجلين بذلك أول حصاد الميداليات العربية في البطولة.
ونال الرباع المصري كريم أبو كحلة ثلاث ميداليات متنوعة بدأها بفضية الخطف برفعه 174 كجم، أعقبها بذهبية النتر برفعه وزن 213 كجم، وذهبية المجموع بـ387 كجم.
وفي الخطف، طار العراقي حسن لامي بالميدالية الذهبية برفعه 175 كجم، وأحرز الكوري "جونق وون" البرونزية بـ172 كجم.
وطار الكوري "جونق" بفضية النتر برفعه 212 كجم، في حين فاز المصري حسني السعيد بالبرونزية برفعه 209 كجم.
وفي المجموع، حل الكوري "جونق" ثانيًا بـ384 كجم، والعراقي لامي ثالثًا بـ379 كجم.
وقام الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ناصر المجالي بتتويج الفائزين بالميداليات المتنوعة.
شهدت منافسات وزن 71 كجم للسيدات، تحطيم أربعة أرقام قياسية عالمية، ثلاثة منها عبر الرباعة الصينية "لياو جوليفانج" في حين تحقق الرقم القياسي الرابع بوساطة الرباعة الأمريكية "لين ريفيرس".
وانتزعت الصينية "لياو" بجدارة واستحقاق، الذهبيات الثلاث لوزن 71 كجم، برفعها 120 في الخطف، و153 كجم في النتر ورقم قياسي عالمي، ومجموع 273 كجم ورقم قياسي عالمي.
وفي الخطف، حلت الإكوادورية "باولا بالاسيوس" ثانيًا بعد أن رفعت 117 كجم، والأمريكية "لين" ثالثًا بـ111 كجم.
وفي النتر، حلت الأمريكية "لين" ثانيًا بعد أن رفعت 142 كجم ورقم قياسي عالمي جديد لمنافسات تحت 20 سنة، وذهبت البرونزية للإكوادورية "باولا" بـ138 كجم.
وفي المجموع، فازت الإكوادورية "باولا" بالفضية بـ255 كجم، والأمريكية "لين" بالبرونزية بـ253 كجم.
يُذكر أن الصينية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في المجموع بـ269 كجم، بعد أن رفعت في محاولتها الثانية في النتر 149 كجم، إلا أنها حطمت رقمها الجديد في محاولتها الثالثة في النتر ليصبح المجموع 273 كجم.
يخوض 44 ربّاعًا ورباعة منافسات غدٍ الخميس، يتقدمهم الربّاعتان السعوديتان ليان القرشي ونجود خرمي، وتبدأ المنافسات الساعة 9.00 صباحًا بوزن 76 كجم (سيدات) فئة C بمشاركة 11 ربّاعة، تليها منافسات وزن 102 كجم (رجال) فئة B بمشاركة 11 رباعًا عند الحادية عشرة والنصف.
وتنطلق عند الساعة 2.00 ظهرًا منافسات وزن 76 كجم (سيدات) فئة B بمشاركة 10رباعات، ويتنافس عند الرابعة والنصف 10 رباعات بوزن 76 فئة A (سيدات)، تليها منافسات وزن 102 كجم (رجال) فئة A التي يشارك فيها 10 رباعين عند السابعة مساءً، فيما تختتم منافسات الغد الساعة 9.30 مساء بوزن 81 كجم (سيدات) فئة C بمشاركة 13 رباعة.
أقام الاتحاد السعودي لرفع الأثقال حفل عشاء للوفود المشاركة في البطولة أمس الأول في أحد مطاعم العاصمة.
وتجول الضيوف بالمطعم الذي يحتوى على العديد من القطع الأثرية والتراثية والأزياء القديمة، وهو ما دعاهم إلى التقاط الصور التذكارية، فيما تذوق الوفود العديد من أصناف المطبخ النجدي كالجريش والمرقوق، مثمنين كرم الضيافة والاستقبال ومبدين سعادتهم بما شاهدوه من ثقافة المجتمع السعودي والتراث التاريخي للمملكة.
أبدى عبدالله إبراهيم رئيس الاتحاد النيجيري لرفع الأثقال سعادته وفخره بنجاح استضافة السعودية لبطولة لرفع الأثقال للكبار 2023 وردة الفعل الكبيرة لدول العالم حول هذا النجاح.
وقال: "البطولة الحالية من أكبر البطولات في تاريخ رفع الأثقال على الإطلاق ومن الصعب جدًا على بلد أن يحتضنها، ولكن السعودية راهنت على قوتها واستطاعت ان تستضيف البطولة ولم يتوقف على ذلك؛ بل نجحت بلا منازع وأظهرت تفوقًا في كل التفاصيل من صالة المنافسات وصالات التدريب والفنادق والاجتماعات المتواصلة".
وأضاف: "سيواجه مستضيف النسخة القادمة صعوبة كبيرة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها السعودية وسيكون عليها المستضيفة القادمة حملاً ثقيلاً للغاية".
يشارك عددٌ من رؤساء الاتحادات كحكام في البطولة، وهو أمر مسموح به في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ويأتي في مقدمتهم رئيس الاتحاد السوري والكولومبي والأرميني والإسباني والعماني.
واعتبر عياض المنذري رئيس الاتحاد العماني لرفع الأثقال أحد حكام البطولة، أن المشاركة تكليف أكثر منها كمسمى، بعد أن وقع عليه الاختيار، مؤكدًا أن دعم المملكة في مثل هذه البطولة واجب على الجميع، وأضاف" كنت لاعبًا لرفع الأثقال لمدة 12 عامًا منها 5 سنوات كحكم ولاعب في الوقت نفسه، بعد ذلك ترأست الاتحاد منذ عام.
سجلت البطولة حالتي إصابة خلع الكتف فقط منذ انطلاقتها، وتم علاجها في حينها وإعادة المفصل لوضعه الطبيعي، إضافة إلى الإصابات الخفيفة التي تتم معالجتها بشكل يومي.
وأوضح فاضل الدبوس المشرف الطبي في البطولة عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي، أن الإصابات في البطولة إما تكون خفيفة وإما إقصائية لا يستطيع من خلالها اللاعب إكمال منافساته، وهذا القرار يعود للجنة الطبية، وأشار الدبوس إلى أن حالات الخلع عادة ما تكون إما في الكتف وإما الكوع، مبينًا أن نسبة حدوث حالات الخلع قليلة جدًا مقارنة بالعدد الكبير للمشاركين، وكشف أن عدد الفريق الطبي في البطولة 8 أشخاص، ويمنع دخول الفريق الطبي في المنتخبات إلى المنصة الخاصة بالمنافسة، فيما يقوم عملهم على اختبارات لمعرفة وضع إصابة اللاعب ومعالجته وهي مرحلة مهمة لسرعة استشفاء اللاعب لاحقًا خلال فترة العلاج.
قادت المصادفة المشجعة العراقية "فاطمة الشاوي" إلى حضور منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار والوجود في مدرجات صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد وتشجيع رباعي ورباعات بلادها.
وذكرت الشاوي أنه لفت نظرها وجود بعثة المنتخب العراقي في مطار البصرة متوجهين إلى السعودية للمشاركة في البطولة وفتحت مواقع التواصل وبحثت عن تفاصيل البطولة وقالت: "أنا محبة للرياضة والألعاب المختلفة وحينما عرفت أن هناك بطولة بهذا الحجم في الرياض التي هي مقر إقامتي قررت الحضور بعد الاستئذان من العمل كوني أعمل مدربة وبالفعل حضرت اليوم وشدني التنظيم المميز".
وأضافت: "السعودية أصبحت مكانًا للبطولات والاستضافات العالمية والتقاء النجوم في كل الرياضات وهذا شجعنا على الحضور باستمرار في كل البطولات الحالية والقادمة".