تألق عربي في منافسات البطولة العالمية للأثقال في الرياض .. 4 أرقام قياسية جديدة

وأوضح فاضل الدبوس المشرف الطبي في البطولة عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي، أن الإصابات في البطولة إما تكون خفيفة وإما إقصائية لا يستطيع من خلالها اللاعب إكمال منافساته، وهذا القرار يعود للجنة الطبية، وأشار الدبوس إلى أن حالات الخلع عادة ما تكون إما في الكتف وإما الكوع، مبينًا أن نسبة حدوث حالات الخلع قليلة جدًا مقارنة بالعدد الكبير للمشاركين، وكشف أن عدد الفريق الطبي في البطولة 8 أشخاص، ويمنع دخول الفريق الطبي في المنتخبات إلى المنصة الخاصة بالمنافسة، فيما يقوم عملهم على اختبارات لمعرفة وضع إصابة اللاعب ومعالجته وهي مرحلة مهمة لسرعة استشفاء اللاعب لاحقًا خلال فترة العلاج.