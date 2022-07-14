نائب سفير جمهورية النمسا بالمملكة يستقبل رئيس نادي الفيحاء

استقبل سعادة نائب سفير جمهورية النمسا لدى المملكة العربية السعودية "ولفجانج كوتشيرا" رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، وذلك في مقر سفارة جمهورية النمسا بالعاصمة الرياض، وبحضور قنصل السفارة يوهان جلاتزل، والأستاذ عثمان الرميح المنسق الإداري للفريق الأول، والأستاذ نصري روفائيل مترجم السفارة.
من جانبه قدّم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، شكره وتقديره لسعادة نائب سفير جمهورية النمسا على حفاوة الاستقبال والتهنئة بمناسبة تحقيق الفيحاء كأس خادم الحرمين الشريفين، كما قدم شكره على حسن التعاون الدائم بين الفيحاء وسفارة جمهورية النمسا.