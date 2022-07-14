نائب سفير جمهورية النمسا بالمملكة يستقبل رئيس نادي الفيحاء

من جانبه قدّم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، شكره وتقديره لسعادة نائب سفير جمهورية النمسا على حفاوة الاستقبال والتهنئة بمناسبة تحقيق الفيحاء كأس خادم الحرمين الشريفين، كما قدم شكره على حسن التعاون الدائم بين الفيحاء وسفارة جمهورية النمسا.