رياضة
بعد فوزه على فلسطين.. أخضر الطائرة يتصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة
تصدّر المنتخب السعودي للكرة الطائرة مجموعته بعد تحقيقه الفوز الثالث على التوالي في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب فلسطين بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على الصالة الرئيسية بنادي العين، وبلغ الأخضر النقطة التاسعة، محققاً العلامة الكاملة.
ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في الدور التمهيدي غداً الثلاثاء عندما يواجه المنتخب اللبناني 4 عصراً بتوقيت السعودية ويطمح الأخضر لمواصلة انتصاراته لتأكيد صدارة المجموعة.