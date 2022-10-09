رياضة

عبر الهند بثنائية.. أخضر الناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2023

ناشئو المنتخب السعودي يتأهلون لنهائيات كأس آسيا 2023
ناشئو المنتخب السعودي يتأهلون لنهائيات كأس آسيا 2023
سبق
سبق

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، إلى النهائيات الآسيوية بعدما تغلب على الهند 2-1 اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.

سجل هدفي الأخضر اللاعب طلال حاجي في الدقيقتين (22-58) على التوالي.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، من أربع مباريات، بينما تجمد رصيد الهند عند 9 نقاط بالمركز الثاني.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عامًا
المنتخب السعودي للناشئين
تصفيات كأس آسيا للناشئين

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