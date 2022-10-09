عبر الهند بثنائية.. أخضر الناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2023

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، إلى النهائيات الآسيوية بعدما تغلب على الهند 2-1 اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.