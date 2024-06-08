استعدادًا للمشاركة في كأس أوروبا 2024.. في غياب "كريستيانو رونالدو" البرتغال تخسر مواجهة كرواتيا

خسر المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم 1ـ2 أمام نظيره الكرواتي، أمس السبت، في غياب قائده كريستيانو رونالدو في مباراة تجريبية، استعدادًا للمشاركة في كأس أوروبا 2024، التي انطلقت في ألمانيا، الجمعة.
وعرقل فيتينيا، لاعب الوسط، البرتغالي ماتيو كوفاتشيتش داخل منطقة الجزاء بعد وقت قصير من البداية، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها لوكا مودريتش هدفًا في الدقيقة 8، لكنَّ البديل ديوجو جوتا، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، أدرك التعادل للبرتغال عقب ثلاث دقائق من نزوله إثر تمريرة عرضية قصيرة من زميله البديل الآخر نيلسون سيميدو داخل المنطقة من الجهة اليمنى، ولم يخطئ مهاجم ليفربول في تسديد الكرة من مسافة قريبة في الشباك.
واستعادت كرواتيا تقدمها إثر ثماني دقائق بتسديدة من بوديمير، ارتطمت بالعارضة، لتعود الكرة إليه مباشرة، ويسددها بضربة رأس في الشباك بسهولة.
وستبدأ البرتغال، التي فازت بست من مبارياتها السبع السابقة ضد كرواتيا، مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا 2024 أمام التشيك، 18 يونيو، بينما تواجه كرواتيا منتخب إسبانيا في أول مباراة لها بالمجموعة الثانية، السبت.