استعدادًا للمشاركة في كأس أوروبا 2024.. في غياب "كريستيانو رونالدو" البرتغال تخسر مواجهة كرواتيا

وعرقل فيتينيا، لاعب الوسط، البرتغالي ماتيو كوفاتشيتش داخل منطقة الجزاء بعد وقت قصير من البداية، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها لوكا مودريتش هدفًا في الدقيقة 8، لكنَّ البديل ديوجو جوتا، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، أدرك التعادل للبرتغال عقب ثلاث دقائق من نزوله إثر تمريرة عرضية قصيرة من زميله البديل الآخر نيلسون سيميدو داخل المنطقة من الجهة اليمنى، ولم يخطئ مهاجم ليفربول في تسديد الكرة من مسافة قريبة في الشباك.