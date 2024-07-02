أخضر الطائرة يفتتح مشوار العربية بمواجهة الكويت

يفتتح المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين اليوم الأربعاء مبارياته في البطولة الأولى للمنتخبات العربية 17 عاماً والتي تستضيفها مملكة الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو بمشاركة سبعة منتخبات وهي: السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر وليبيا والعراق، وتقام مبارياتها على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان.

ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة الكويت عند الساعة الخامسة مساء، واستعد الأخضر السعودي للبطولة بمعسكر داخلي في مدينة الدمام تخلله تدريبات صباحية ومسائية ، ثم معسكر خارجي بجمهورية مصر خاض خلاله مباريات ودية حيث فاز على الأردن 3/0 وفاز على منتخب ليبيا بنتيجة 3/1.

ويترأس بعثة الأخضر السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي باسم منقل ويشرف على المنتخب السعودي فنياً المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ ومساعد مدرب مجيد إسماعيل والإداري علي المفرفش ومدير المنتخب عبدالله الجبر وأخصائي علاج طبيعي محمد نصيف، والإحصائي محمد علي.

ويسعى لاعبو الأخضر لخطف أول فوز في البطولة في بداية المشوار.

كما ستقام في نفس اليوم مباراتان حيث يتواجه البحرين وليبيا الساعة الثالثة عصراً، وقطر والأردن عند الساعة السابعة مساء، وقد أكملت اللجنة المنظمة للبطولة كافة الترتيبات الخاصة وتوزيع اللجان العاملة في البطولة.

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