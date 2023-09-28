دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.. "بن جلوي" يلتقي برئيسة دولي الاسكواش.. وأمين الأولمبية الفيتنامية

تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة، لربع نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، المقامة في مدينة هانغتشو الصينية، بعد فوزه اليوم على نظيره الهندي بثنائية نظيفة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ومدير الوفد الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله.
وجاءت أهداف الأخضر عن طريق محمد مران في الدقيقة "51"، والدقيقة "58".
ويلاقي الأخضرُ في ربع النهائي، يوم الأحد المقبل، نظيرَه الأوزبكي الذي فاز على المنتخب الإندونيسي "2-0" اليوم الخميس.
التقى النائبُ الأمير فهد بن جلوي، ظهر اليوم الخميس، برئيسة الاتحاد الدولي للاسكواش زينة ولدريدج، في مقرّ إقامته بمدينة هانغتشو الصينية، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد ويليام لويس.
وناقش اللقاء مستجدات رياضة الاسكواش على الصعيد الدولي، ومنافسات مسابقة الاسكواش في الدورة الآسيوية.
كما التقى "بن جلوي" بالأمين العام للجنة الأولمبية رئيس البعثة الفيتنامية المشاركة بالدورة "تران فان مانخ".
وبحث اللقاءُ المشاركةَ السعودية الفيتنامية بالدورة، وسبلَ تعزيز التعاون الرياضي بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونظيرتها الفيتنامية، بما يسهم في تطوير الرياضة بالبلدين.
طار لاعبُ المنتخب السعودي للملاكمة عبدالعزيز العتيبي، لمنافسات دور الـ8 لمسابقة وزن 51 كجم، بتغلُّبه، ظهر اليوم، على نظيره البنغالي "محمد أبو طلحة" بنتيجة "4-1"، في اللقاء الذي جرى ضمن دور الـ16 من المسابقة.
وكان العتيبي قد تأهّل لدور الـ16، عقب فوزه في دور الـ32 على التركمانستاني "ديانش" بنفس النتيجة.
وفي منافسات سيدات الملاكمة خرجت زميلته "هديل عاشور"، بخسارتها من الهندية "جاسمين" بقرار الحكام، ضمن مواجهات دور الـ16 لوزن 60 كجم.
تأهّل لاعبا المنتخب السعودي لكرة الطاولة "عزام عالم، وخالد الشريف"، لمنافسات دور الـ16 من مسابقة كرة الطاولة للزوجي، عقب فوزهما على الثنائي اليمني "مجد الذبحاني، وعمر علي" بنتيجة "3-2"، في اللقاء الذي جرى بينهم ظهر اليوم الخميس، بحضور سمو النائب الأمير فهد بن جلوي.
وخرج زميلاهما "علي الخضراوي، وتركي المطيري"، من منافسات الزوجي، عقب خسارتهما أمام لاعبي كوريا الجنوبية في دور الـ32 بنتيجة "0-3".
ويستكمل "عالم، والشريف" مشوارَهما بالدورة، عندما يلتقيان بزوجي الصين تايبيه عند الحادية عشرة والنصف من صباح الغد.
وأنهى "الخضراوي، والمطيري" مشاركتَهما في الدورة، بخسارة الخضراوي من الإيراني "نوشاد الميان" "1-4"، وخسارة المطيري من الهندي "ساتيان" "0-4"، ضمن دور الـ32 لمنافسات الفردي التي أقيمت مساء اليوم.
تأهّل المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية لدور الـ16 من منافسات لعبة "Peace Elite" للفرق، بحلولهم في المركز الأول في المجموعة الثالثة التي ضمت: سريلانكا، ومكاو، وأوزباكستان.
ويستكمل ممثلو الأخضر "عبدالرحمن الفهاد، وعبدالرحمن العروي، وخالد العبدالعزيز، وأحمد القحطاني"، مشاركتَهم في المسابقة عند الثانية من ظهر الغد.
يستكمل رباعيُّ المنتخب السعودي للجولف "عثمان الملا، وفيصل السلهب، وسعود الشريف، وعلي الصخي"، مشاركتَهم في منافسات الفردي والفرق عند العاشرة صباحًا.
وكان الملا قد حقّق 74 ضربة، والسلهب 74 ضربة، والشريف 74 ضربة، والصخي 79 ضربة، في 18 حفرة.
خسر المنتخبُ السعودي لكرة السلة ثانيةَ مواجهاته بالدورة، أمام المنتخب الإيراني، ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي جرت على صالة الألعاب الأولمبية بالقرية الرياضية في هانغتشو بنتيجة "66 – 81" نقطة.
وكان النصف الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم إيراني بنتيجة "38 – 28".
ويلتقي الأخضر بنظيره الإماراتي بعد غدٍ السبت، في لقاء يبحث من خلاله عن خطف بطاقة التأهل، وهو الذي فاز في مباراته الأولى على كازاخستان بـ"86 – 62" نقطة.
حلّ لاعب المنتخب السعودي للرماية عطا الله العنزي، في المركز السابع لمنافسات المسدس الهوائي 10م، بعد أن حقّق "134.4" نقطة في الدور النهائي للمنافسة.
وكان زميلاه "سفر الدوسري، ومحمد المالكي"، قد غادرا من منافسات المرحلة التأهيلية للمسابقة التي أقيمت صباح اليوم الخميس.
خرج لاعبو المنتخب السعودي للمبارزة "عادل المطيري، وأحمد القديحي، ومحمد العمر، وعبدالله المنسف"، من منافسات مسابقة سلاح السايبر للفرق، التي جرت صباح اليوم الخميس، عقب خسارتهم في دور الـ16 من المنتخب الياباني بنتيجة "36 – 45" نقطة.
أنهى المنتخبُ السعودي للتايكوندو مشاركتَه بدورة الألعاب الآسيوية، بعد خسارة اللاعب علي المبروك، اليوم الخميس، أمام نظيره الصيني "زيهاوتشيانغ سونغ"، بجولتين دون مقابل، ضمن مواجهات دور الـ16 لوزن فوق 80 كجم.
يدشّن المنتخبُ السعودي لألعاب القوى مشاركتَه بالدورة الآسيوية، غدًا الجمعة، بواسطة أربعة لاعبين.
ويبحث كلٌّ من: العدّاء "يوسف مسرحي" و"مازن الياسين"، عن التأهّل لنهائي سباق 400م، وذلك عندما يشاركان في تصفيات السباق عند السابعة والنصف من مساء الغد.
يُذكر أن اللجنة الفنية لمسابقات أم الألعاب، ألغت مرحلة نصف نهائي سباق 400م؛ حيث سيتأهل المشاركون في التصفيات إلى النهائي مباشرة.
وفي تصفيات سباق 100م يشارك العدّاء ناصر محمود، في التصفية الأولى للسباق عند الساعة 9:35 مساءً، ويتواجد زميله عبدالله أبكر في التصفية الرابعة الساعة 9:55 مساءً؛ حيث يتأهّل أول أربعة من كل تصفية، وأفضل أربعة من كل التصفيات، لنصف نهائي السباق.
يختتم المنتخبُ السعودي للمبارزة مشاركتَه بالدورة الآسيوية، عندما يتواجد في منافسات الفرق للرجال والسيدات بداية من التاسعة صباحًا، على صالة الألعاب الرياضية في جامعة هانغتشو ديانزي.
ويمثل الأخضرَ في منافسات السايبر للسيدات: الحسناءُ الحماد، وربى المصري، ودانة القحطاني، وتالين القضماني، عند التاسعة صباحًا.
ويشارك المنتخب السعودي في منافسات الأبيه للرجال عند الثانية عشرة ظهرًا، بواسطة أحمد آل حسين، وخليفة العميري، وجواد الداود، وفيصل عابد.
يواصل اللاعبُ محمد الصبحي مشاركةَ المنتخب السعودي للملاكمة، وذلك عندما يلتقي بنظيره الأوزبكي "توربيك حبيب"، عند الثالثة من عصر غدٍ الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 لوزن 80 كجم.