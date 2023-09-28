دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.. "بن جلوي" يلتقي برئيسة دولي الاسكواش.. وأمين الأولمبية الفيتنامية

تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة، لربع نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، المقامة في مدينة هانغتشو الصينية، بعد فوزه اليوم على نظيره الهندي بثنائية نظيفة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ومدير الوفد الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله.