بعد فترة التوقف.. الأهلي يستأنف تدريباته ويفتح ملف مواجهة الأخدود

استأنف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تحضيراته الاعتيادية، تأهباً لاستئناف المنافسات الكروية، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق.
وقاد التدريب المدير الفني الألماني " يا يسله " وقد اشتمل على تدريبات لياقية وفنية، طبق خلالها المدرب عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة كل من الحارس السنغالي " ميندي "، والمهاجم فراس البريكان، اللذان عادا للتدريبات مع زملائهما بعد انتهاء إجازتيهما التي حصلا عليهما بسبب مشاركة الأول مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا والثاني مع المنتخب السعودي في كأس آسيا .
وسيواجه الأهلي فريق الأخدود، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، بنجران لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الجدير ذكره، أن الأهلي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة، في حين يحتل فريق الأخدود المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.