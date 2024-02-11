بعد فترة التوقف.. الأهلي يستأنف تدريباته ويفتح ملف مواجهة الأخدود

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة كل من الحارس السنغالي " ميندي "، والمهاجم فراس البريكان، اللذان عادا للتدريبات مع زملائهما بعد انتهاء إجازتيهما التي حصلا عليهما بسبب مشاركة الأول مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا والثاني مع المنتخب السعودي في كأس آسيا .