"مان سيتي " يتوج بلقب الدوري الإنجليزي .. للمرة الرابعة "توالياً"

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة توالياً عقب فوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" معقل السيتزن ضمن منافسات الجولة الـ38والأخيرة من منافسات البريميرليج .