"مان سيتي " يتوج بلقب الدوري الإنجليزي .. للمرة الرابعة "توالياً"

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة توالياً عقب فوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" معقل السيتزن ضمن منافسات الجولة الـ38والأخيرة من منافسات البريميرليج .
وضع النجم الإنجليزي فيل فودين أصحاب الضيافة بالمقدمة مبكراً منذ الدقيقة الثانية وعاد ذات اللاعب ليدون الهدف الثاني في الدقيقة 19 وقلص محمد قدوس النتيجة للضيوف قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف الإسباني رودي الهدف الثالث لمانشستر سيتي من تسديدة زاحفة من على مشارف منطقة الجزاء وذلك في الدقيقة 60.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد وست هام عند 52 نقطة في المركز التاسع.