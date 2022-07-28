أخضر الطائرة يضرب موعدًا مع نظيره العراقي في نصف نهائي بطولة غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا، عقب فوزه على نظيره الإماراتي 3-1 مساء اليوم الخميس، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.