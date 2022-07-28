أخضر الطائرة يضرب موعدًا مع نظيره العراقي في نصف نهائي بطولة غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا، عقب فوزه على نظيره الإماراتي 3-1 مساء اليوم الخميس، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
ونجح الأخضر الشاب في الظفر بنتيجة الشوط الأول بنتيجة "25–18"، ثم تعادل منتخب الإمارات بحسم الشوط الثاني "25–22".
وانتفض منتخب السعودية في الشوطين الثالث والرابع، وحسمهما بنتيجة "25–15" و"25–8".
وسوف يلتقي المنتخب السعودي بنظيره العراقي في نصف النهائي في السادسة والنصف من مساء غد الجمعة.
وفاز المنتخب البحريني على نظيره منتخب سوريا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء: "25–22" و"25–9" و"25–22"، ليضمن تأهله للمربع الذهبي.
كما تأهل منتخب العراق إلى نصف نهائي البطولة عقب تخطيه نظيره الكويتي بثلاثة أشواط نظيفة: "25–22" و"25–23" و"25–21".
ونجح المنتخب القطري في تحقيق انتصاره الأول ببطولة غرب آسيا؛ إذ تفوق على الأردن بثلاثة أشواط نظيفة في مواجهة تحديد المركز التاسع.