السعودي "القرشي" يحرز ذهبية سباق 100 م كراسي متحركة T53.. ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي، مساء اليوم الأربعاء، ذهبية سباق 100 م كراسي متحركة T53 ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
وكان القرشي قد تأهل إلى نهائيات منافسات سباق 100 متر، بعد أن احتل المركز الأول بزمن 14.57 ثانية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
وخاض القرشي منافسات 100 م T53 (كراسي متحركة) في مضمار استاد فرنسا الدولي، ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
ودخل القرشي السباق وهو حامل برونزية ذات السباق في بارالمبية طوكيو 2020، في منافسة مع التايلاندي بونجساكورن بايو صاحب ذهبية طوكيو 2020 والرقم القياسي في ذات الدورة بزمن 14.20 ثانية، كما حقق فضية بارالمبية ري دي جانيرو 2016، إضافة إلى التايلانديين ماسابيري أرسا 15.67 ثانية، وبيتشيه كورنجيت 15.07 ثانية، والمنغولي انخمانلاي 15.89 ثانية، والأمريكي بريان سيمان 14.83 ثانية، والفرنسي بيير فيربانك 14.75 ثانية، والكوري هون بيونغ 15.30 ثانية، والبرازيلي أريوسفالدو 14.34 ثانية، والتونسي محمد نضال الخليفي 14.81 ثانية.