السعودي "القرشي" يحرز ذهبية سباق 100 م كراسي متحركة T53.. ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

ودخل القرشي السباق وهو حامل برونزية ذات السباق في بارالمبية طوكيو 2020، في منافسة مع التايلاندي بونجساكورن بايو صاحب ذهبية طوكيو 2020 والرقم القياسي في ذات الدورة بزمن 14.20 ثانية، كما حقق فضية بارالمبية ري دي جانيرو 2016، إضافة إلى التايلانديين ماسابيري أرسا 15.67 ثانية، وبيتشيه كورنجيت 15.07 ثانية، والمنغولي انخمانلاي 15.89 ثانية، والأمريكي بريان سيمان 14.83 ثانية، والفرنسي بيير فيربانك 14.75 ثانية، والكوري هون بيونغ 15.30 ثانية، والبرازيلي أريوسفالدو 14.34 ثانية، والتونسي محمد نضال الخليفي 14.81 ثانية.