السعودية تتسلّم علم الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ لاستضافة البطولة المقبلة "الرياض 2025"

يُذكر أن الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ أسس في عام 2001، ويضم في عضويته (32) دولة، وأقام أكثر من (15) بطولة عالمية في سباق تسلّق البرج بالسلالم وسباق التتابع 400 م وسباق 100م فردي وسباق المكافحة.