رياضة

السعودية تتسلّم علم الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ لاستضافة البطولة المقبلة "الرياض 2025"

بحضور اللواء الدكتور حمود الفرج وسيتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الرياضة
السعودية تتسلّم علم الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ لاستضافة البطولة المقبلة "الرياض 2025"
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تسلّمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الداخلية - المديرية العامة للدفاع المدني، علم بطولة الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ من جمهورية الصين الشعبية مستضيف النسخة السابقة (2024)، لاستضافة المملكة للبطولة المقبلة (الرياض 2025م) والتي سيتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الرياضة.

جاء ذلك خلال حفل تسليم راية البطولة بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، والمستشار الأمني بوزارة الرياضة الدكتور فهد بن مانع بن جمعة.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ أسس في عام 2001، ويضم في عضويته (32) دولة، وأقام أكثر من (15) بطولة عالمية في سباق تسلّق البرج بالسلالم وسباق التتابع 400 م وسباق 100م فردي وسباق المكافحة.

وزارة الرياضة
الصين
المديرية العامة للدفاع المدني
بطولة الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ

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