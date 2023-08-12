تتويج الفائزين في الجولة الثانية لمنافسات صعود الهضبة بالباحة

وشهد السباق الذي أقيم على مدار يومين، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع إمارة منطقة الباحة، تنافسًا بين المتسابقين البالغ عددهم 57 متسابقًا ومتسابقة من داخل السعودية وخارجها. وبلغ طول المسار 3 كم، وتضمَّن 29 منعطفًا بين البداية والنهاية.