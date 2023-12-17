مركز التحكيم الرياضي ينشئ غرفة تحكيم مؤقتة لتظلمات وطعون انتخابات الدرجة الأولى

وقع مركز التحكيم الرياضي السعودي ورابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين اتفاقية تعاون تهدف إلى وضع إطار مشترك بين المركز والرابطة، يقوم بموجبها المركز بإنشاء غرفة تحكيم مؤقتة وفق اختصاصه المنصوص عليه في نظامه الأساسي، للنظر في الطعون والتظلمات على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بالرابطة وفق جدولها الزمني، المتعلقة بانتخابات مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين التي ستنطلق في العشرين من ديسمبر الجاري. ووقع الاتفاقية ممثلاً عن مركز التحكيم الرياضي السعودي رئيس المجلس الدكتور محمد بن ناصر باصّم، وعن رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين رئيس مجلس الرابطة المكلف طلال بن عبدالله العبيدي.