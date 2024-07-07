الهلال ينافس ليفربول وأرسنال على الظفر بخدمات الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو

ينافس فريق الهلال بطل الدوري السعودي، ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين على التعاقد مع الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو لاعب ايندهوفن الهولندي، بحسب ما ذكرت قنوات الكاس القطرية.
يعد يوهان باكايوكو إحدى أبرز المواهب الشابة المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة حالياً في ألمانيا.
وتألق الدولي البلجيكي مع نادي أيندهوفن حيث ساهم بفوزه بالدوري الهولندي موسم 2023-2024، بتسجيله 12 هدفاً وتقديمه تسع تمريرات حاسمة في 33 مباراة بالدوري.
ويمتلك اللاعب الشاب خمسة ألقاب حققها مع آيندهوفين، هي لقب للدوري ولقبان لكأس هولندا ولقبان لكأس السوبر الهولندي، ويمتد عقده حتى عام 2026، وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، وفق موقع Transfermarkt" " للإحصائيات الرياضية.
ويحظى اللاعب البالغ من العمر 21عاماً، باهتمام العديد من الأندية الأوروبية كليفربول وأرسنال وبرشلونة ولايبزيج وبوروسيا دورتموند.
وكانت تقارير ذكرت أن نادي أيندهوفن الهولندي يريد 50 مليون يورو من أجل بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.