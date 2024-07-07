الهلال ينافس ليفربول وأرسنال على الظفر بخدمات الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو

ويمتلك اللاعب الشاب خمسة ألقاب حققها مع آيندهوفين، هي لقب للدوري ولقبان لكأس هولندا ولقبان لكأس السوبر الهولندي، ويمتد عقده حتى عام 2026، وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، وفق موقع Transfermarkt" " للإحصائيات الرياضية.