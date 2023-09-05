أبها تشهد انطلاق منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23

في المقابل قال مدرب منتخب لبنان ميغيل موريرا: إنه يستهدف التأهل إلى البطولة وعدم الاكتفاء بالمشاركة في التصفيات، بينما أكد مدرب منتخب كمبوديا، كوجي جيوتوكو، قوة المجموعة العاشرة؛ كونها تضمّ حامل اللقب، فيما تحدث مدرب منغوليا، ايتشيرو أوساكا، عن أن المنتخب المنغولي استعد للتصفيات قبل أسبوع فقط من خوض التصفيات، ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية.