أبها تشهد انطلاق منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23

تنطلق، غدًا الأربعاء، منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا "قطر 2024"، والتي تستضيفها أبها وتقام خلال الفترة من 6-12 سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخبات: لبنان، كمبوديا، منغوليا، بالإضافة إلى المنتخب السعودي الأولمبي.
وعُقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي مع إداريي منتخبات المجموعة العاشرة المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، تمت خلاله مناقشة كافة التنظيمات مع اللجنة المنظمة وأطقم المباريات.
كما أعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي بحضور مدرّبي المنتخبات الأربعة؛ حيث أكّد مدربُ الأخضر الأولمبي سعد الشهري جاهزيةَ جميع عناصر المنتخب لخوض المواجهات، ولاسيما أن البعض منهم يُشارك مع فريقه في دوري روشن للمحترفين.
في المقابل قال مدرب منتخب لبنان ميغيل موريرا: إنه يستهدف التأهل إلى البطولة وعدم الاكتفاء بالمشاركة في التصفيات، بينما أكد مدرب منتخب كمبوديا، كوجي جيوتوكو، قوة المجموعة العاشرة؛ كونها تضمّ حامل اللقب، فيما تحدث مدرب منغوليا، ايتشيرو أوساكا، عن أن المنتخب المنغولي استعد للتصفيات قبل أسبوع فقط من خوض التصفيات، ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية.
وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري من دور واحد بالتجمّع؛ حيث يتأهّل صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات الـ11 إلى النهائيات بجانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لينضموا إلى المنتخب القطري صاحب الضيافة.
يذكر أن كأس آسيا تحت 23 عامًا مؤهّلة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، علمًا بأن المنتخب الأولمبي السعودي هو حامل لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي توّج بها العام الماضي لأول مرة في تاريخه.