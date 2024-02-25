في جولة يوم التأسيس: بـ10 لاعبين.. "ساكالا "يقود الفيحاء لعبور محطة أبها

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الفوز على شقيقه أبها في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين "جولة يوم التأسيس" بفوز الفيحاء بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها المحترف كريتشوفياك لأبها في الدقيقة 29 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل عبد الحميد صابيري للفيحاء في الدقيقة 45.
في شوط المباراة الثاني نجح اللاعب "ساكالا" في تسجيل هدفين للفيحاء في الدقيقتين 71 و89 قبل أن يقلص أحمد عبده النتيجة بهدف ثان لصالح أبها في الدقيقة 90+6.
وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الفيحاء حسين الشويش في الدقيقة 5 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الفيحاء رصيده عند النقطة رقم 25 في حين توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 15.