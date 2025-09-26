الأخضر الشاب يختتم تحضيراته لمواجهة كولومبيا في افتتاح مونديال الشباب

يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا استعداداته في مدينة تالكا التشيلية، تأهبًا للمباراة الافتتاحية في نهائيات كأس العالم للشباب 2025، والتي تجمعه بمنتخب كولومبيا يوم الاثنين 29 سبتمبر، على ملعب فيسكال دي تالكا، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تشيلي، الثانية صباح الثلاثاء 30 سبتمبر بتوقيت السعودية.