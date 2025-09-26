الأخضر الشاب يختتم تحضيراته لمواجهة كولومبيا في افتتاح مونديال الشباب

يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا استعداداته في مدينة تالكا التشيلية، تأهبًا للمباراة الافتتاحية في نهائيات كأس العالم للشباب 2025، والتي تجمعه بمنتخب كولومبيا يوم الاثنين 29 سبتمبر، على ملعب فيسكال دي تالكا، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تشيلي، الثانية صباح الثلاثاء 30 سبتمبر بتوقيت السعودية.
وأجرى "الأخضر الشاب" مساء الخميس حصة تدريبية بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، اشتملت على تمارين لياقية وفنية، إضافة إلى تدريبات تكتيكية ركّز خلالها الجهاز الفني على الجانبين الهجومي والدفاعي.
ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة كولومبيا، قبل أن يلتقي منتخبي نيجيريا والنرويج ضمن منافسات المجموعة السادسة.