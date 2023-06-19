الحكم محمد السماعيل ينهي دراسته بأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي

أنهى محمد السماعيل الحكم السعودي الدولي، فترة التحاقه بأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وانضم "السماعيل" إلى الأكاديمية في نوفمبر 2018 عبر مشاركات وتطبيقات ميدانية ونظرية، ضمن مجموعة من الحكام الشباب في القارة الآسيوية.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول اتحاد قاري يُطلق أكاديمية مخصصة للحكام وذلك في عام 2017؛ بهدف تحقيق رؤيته ومهمته في ضمان استمرار حكام المباريات في آسيا في المشاركة على أكبر المسارح في عالم كرة القدم.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير دعم الاتحاد السعودي للحكام السعوديين، حيث سيتم ترشيح عدد من الحكام للالتحاق بالأكاديمية خلال الفترة القادمة، إضافة إلى استمرار العمل على استراتيجية الحكام التي تم الإعلان عنها سابقًا.