الحكم محمد السماعيل ينهي دراسته بأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير دعم الاتحاد السعودي للحكام السعوديين، حيث سيتم ترشيح عدد من الحكام للالتحاق بالأكاديمية خلال الفترة القادمة، إضافة إلى استمرار العمل على استراتيجية الحكام التي تم الإعلان عنها سابقًا.