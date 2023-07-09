بعد تدخل "رونالدو".. تعرف على آخر تطورات مفاوضات النصر مع البرتغالي "أوتافيو"

كشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية أن نادي النصر ما زال يسعى لضمّ البرتغالى أوتافيو إدميسلون دا سيلفا، إلى جانب مواطنه نجم الفريق كرستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت الصحيفة بأن اللاعب البرتغالى ما زال يثير اهتمام النصر؛ حيث إنه مستعدّ لتقديم مبلغ ضخم للتعاقد معه، خاصة بعد أنْ أخبر رونالدو إدارة ناديه بأنه يرغب في انضمام أوتافيو إلى جانبه في الفريق بالموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو اتصل بوكلاء اللاعب شخصيًّا لمحاولة إقناعهم، مؤكدة على أن نادي بورتو يميل لقبول عرض النصر إذا كان على استعداد لدفع مبلغ 40 مليون يورو.
وينتهي عقد أوتافيو إدميسلون البالغ من العمر 28 عامًا، مع بورتو، في يونيو 2025، وكان قد انضمّ إليه في يونيو 2016، قادمًا من فيتوريا غيماريش البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب نحو 35 مليون يورو.
ونجحت إدارة النصر هذا الصيف في التعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، كما وقّعت مع الكرواتى مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.